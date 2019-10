VILMORIN : prévisions prudences

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vilmorin a publié au titre de son exercice 2018/2019 clos fin juin un résultat net part du groupe quasi stable à 73,9 millions d'euros. Le résultat net a atteint 77,9 millions, en hausse de 1,3 %. Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 111 millions, en croissance de 14,3 % et fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 8 %, en hausse de 0,8 point par rapport à l'exercice précédent.Il tient compte notamment d'éléments non récurrents, dont une plus-value liée à la réorganisation de la société de recherche en biotechnologies Biogemma ainsi qu'un profit sur la cession d'un outil industriel dédié à la production de semences de maïs en Hongrie.La marge opérationnelle courante s'établit à 8,4 %, en progression sensible par rapport à l'exercice précédent (+1,2 point), tel qu'indiqué en août.Le chiffre d'affaires consolidé, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 1,3907 milliard d'euros, en hausse de 3,3 % à données courantes. Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il progresse de 4,5 % par rapport à l'exercice précédent.Le groupe va verser un dividende stable de 1,35 euro par action.Pour l'exercice 2019-2020, Vilmorin fixe l'objectif d'atteindre une progression de son chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables.En outre, le groupe se donne comme objectif de réaliser un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %. Celui-ci prendra en compte un effort de recherche qui devrait être supérieur à 255 millions d'euros, destiné tant à la croissance des Semences Potagères que des Semences de Grandes Cultures.Vilmorin vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) d'au moins 20 millions d'euros