VILMORIN : se rattrape au quatrième trimestre et réaffirme ses perspectives, le titre bondit

Vilmorin gagne 5,57% à 60,70 euros, ce qui en fait l'une des plus fortes hausses du marché SRD. Le troisième semencier mondial a dévoilé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre, clos fin fin, en croissance de organique de 10,9%. Il s'agit du seul trimestre de l'exercice 2017/2018 qui s'est conclu en hausse, les deux précédents ayant en plus donné lieu à une révision à la baisse des objectifs annuels."Il est important de souligner qu'après trois trimestres assez difficiles pour le groupe Vilmorin & Cie, ce quatrième trimestre est plutôt favorable avec une activité Semences de grandes cultures à +23,3% et une activité Semences potagères à +6,1% à données comparables", commente LCM.Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires annuel du semencier s'est établi à 1,346 milliard d'euros, en retrait de 4,8 %. A données comparables, il affiche une progression de 0,7 %. Les ventes de Semences potagères ont reculé de 0,4% contre un objectif de +2% et celles de Semences de grandes cultures ont augmenté de 2,3%. Elles étaient attendues stables.Sur cette base, Vilmorin a confirmé le repli sensible de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2017-2018, après intégration d'un effort de recherche qui se situera en deçà de 255 millions d'euros. Cette baisse devrait être d'au moins 1 point. En 2016-2017, le taux de marge opérationnelle courante s'était établi à 9,2%."Compte tenu du mix, à savoir une performance moindre pour les Potagères, la profitabilité sera affectée par une moindre contribution du pôle le plus profitable. Aussi, nous avons révisé en baisse nos estimations de résultat opérationnel courant d'environ 9% à 98 millions d'euros soit une marge opérationnelle courante de 7,3% (-190 points de base)", indique Oddo BHF. L'analyste a maintenu sa recommandation Neutre sur Vilmorin et abaissé son objectif de cours de 75 à 64 euros."Ces prévisions s'entendent à données comparables. Nos prévisions, à données publiées, tablent donc sur un résultat opérationnel 2017/2018 de 107 millions d'euros. Notre opinion demeure à Neutre avec un objectif à 65 euros", écrit pour sa part LCM.