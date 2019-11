Vilmorin & Cie : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vilmorin & Cie a réalisé lundi soir son point d’activité au titre du premier trimestre 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, le producteur de semences a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 231,9 millions d’euros sur la période, en progression de 11,8 % à données courantes sur un an et de 5,2 % à données comparables. Le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit à 108,6 millions d’euros, en progression de 5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Retraitée à données comparables, cette évolution est de +2,8 %.Le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s'élève, pour le premier trimestre, à 116,1 millions d'euros, en croissance de 20,3 % à données courantes et de 7,9 % à données comparables.Compte tenu de ces performances, Vilmorin a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2019-2020. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 255 millions d'euros.