Vilmorin & Cie : CA 2018-2019 en hausse de 3,3%, prévision confirmée

5 août (Reuters) - Vilmorin & Cie a annoncé lundi
dans un communiqué :
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDÉ 2018-2019 DE
1.390,7
MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 3,3% À DONNÉES COURANTES ET DE
4,5% À DONNÉES COMPARABLES, SIGNIFICATIVEMENT AU-DELÀ DE
L'OBJECTIF FIXÉ (SOIT UNE PROGRESSION DE 2% À 3% À DONNÉES
COMPARABLES).
* SUR LA BASE DES ESTIMATIONS RÉALISÉES À CE JOUR, VILMORIN
& CIE
CONFIRME LA PROGRESSION DE SON TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE
COURANTE POUR L'EXERCICE 2018-2019, QUI DEVRAIT ÊTRE PROCHE DE 1
POINT, APRÈS INTÉGRATION D'UN EFFORT DE RECHERCHE D'ENVIRON 240
MILLIONS D'EUROS.
* LE RÉSULTAT NET ANNUEL DE VILMORIN & CIE 2018-2019 SERA EN
LÉGÈRE PROGRESSION PAR RAPPORT À CELUI DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT.
Le communiqué : https://reut.rs/2T60u93
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(Benjamin Mallet)