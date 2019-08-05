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VILMORIN & CIE

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Vilmorin & Cie : CA 2018-2019 en hausse de 3,3%, prévision confirmée

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05/08/2019 | 17:47

5 août (Reuters) - Vilmorin & Cie a annoncé lundi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDÉ 2018-2019 DE 1.390,7 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 3,3% À DONNÉES COURANTES ET DE 4,5% À DONNÉES COMPARABLES, SIGNIFICATIVEMENT AU-DELÀ DE L'OBJECTIF FIXÉ (SOIT UNE PROGRESSION DE 2% À 3% À DONNÉES COMPARABLES).

* SUR LA BASE DES ESTIMATIONS RÉALISÉES À CE JOUR, VILMORIN & CIE CONFIRME LA PROGRESSION DE SON TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE POUR L'EXERCICE 2018-2019, QUI DEVRAIT ÊTRE PROCHE DE 1 POINT, APRÈS INTÉGRATION D'UN EFFORT DE RECHERCHE D'ENVIRON 240 MILLIONS D'EUROS.

* LE RÉSULTAT NET ANNUEL DE VILMORIN & CIE 2018-2019 SERA EN LÉGÈRE PROGRESSION PAR RAPPORT À CELUI DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT. Le communiqué : https://reut.rs/2T60u93 Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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Dette 2019 827 M
Rendement 2019 2,90%
PER 2019 13,9x
PER 2020 12,7x
VE / CA2019 1,43x
VE / CA2020 1,35x
Capitalisation 1 123 M
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