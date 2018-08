Vilmorin & Cie : Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 – communiqué

Vilmorin & Cie SA

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

AU 30 JUIN 2018

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE AU QUATRIEME TRIMESTRE : +10,9 %* LEGERE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL : +0,7 %*, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF PERSPECTIVES 2017-2018 : CONFIRMATION DU REPLI DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

* À données comparables

Clos au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 357,7 millions d'euros, en progression de 4,1 % à données courantes par rapport à l'exercice précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il est en croissance de 10,9 % par rapport à 2016-2017.

En conséquence, le chiffre d'affaires annuel consolidé 2017-2018 s'établit à 1 346 millions d'euros, en retrait de 4,8 % à données courantes par rapport à l'exercice précédent ; à données comparables, il affiche une progression de 0,7 %, en ligne avec le dernier objectif fixé (soit une légère croissance du chiffre d'affaires à données comparables).

En millions d'euros

2016-2017

2017-2018

Variation à données courantesVariation à données comparables

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre

343,7

357,7

+4,1 %

+10,9 %

Semences PotagèresSemences de Grandes CulturesProduits de Jardin et Holdings

236,8 94,5 12,4

233,6 111,1 13,0

-1,4 %

+6,1 %

+17,6 %

+23,3 %

+4,7 %

+6,8 %

Chiffre d'affaires annuel

1 414,0

1 346,0

-4,8 %

+0,7 %

Semences PotagèresSemences de Grandes CulturesProduits de Jardin et Holdings

735,8 626,0 52,2

673,1 623,3 49,6

-8,5 %

-0,4 %

-0,4 %

+2,3 %

-4,9 %

-4,3 %

Note : retrouvez, en page 5 du communiqué, le chiffre d'affaires détaillé par trimestre et par branche.

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International

Financial Reporting Standards), tel qu'adopté dans l'Union européenne au 30 juin 2018.

L'évolution des données de l'exercice 2017-2018 est analysée à données courantes et à données comparables.

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2016-2017 se voient donc appliquer le taux moyen de l'exercice 2017-2018, ainsi que d'éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l'exercice 2017-2018.

- La seule évolution du périmètre de consolidation provient de la prise de participation dans Prime Seed Co (Zimbabwe. Potagères) à hauteur de 49 % du capital, en avril 2017.

- L'évolution du périmètre d'activités provient du retrait de la distribution de fournitures agricoles réalisée par la Business Unit Vilmorin-Mikado (Potagères) au Japon.

1

FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ AU QUATRIEME TRIMESTRE 2017-2018 : +10,9 % A DONNEES COMPARABLES

Branche Semences Potagères

Un quatrième trimestre de qualité, traduisant le rebond de l'activité

La branche Semences Potagères enregistre, au quatrième trimestre, un chiffre d'affaires de 233,6 millions d'euros, en recul de 1,4 % à données courantes et en progression significative à données comparables : +6,1 %.

Déterminante dans la performance des Semences Potagères, la période concrétise une activité commerciale de très bon niveau, notamment en comparaison à un quatrième trimestre 2016-2017 qui avait enregistré une très forte croissance. Le rebond de l'activité se traduit par exemple sur les ventes de semences de carotte, confirmant en outre l'agilité opérationnelle de Vilmorin & Cie face à des réglementations phytosanitaires qui se complexifient. Vilmorin & Cie enregistre également de belles performances sur plusieurs espèces régionales, comme l'endive et la mâche, pour lesquelles elle a su développer des positions de tout premier plan.

Par ailleurs, Vilmorin & Cie a été particulièrement vigilante quant au cadencement des ventes réalisées à la fin de cet exercice, compte tenu de la situation excédentaire des stocks au sein des réseaux de distribution qui avait été amorcée sur le dernier trimestre 2016-2017. Elle a de plus été affectée ponctuellement par la contraction temporaire de plusieurs marchés, en particulier celui de l'oignon.

La croissance de l'activité enregistrée au cours du quatrième trimestre ne s'est toutefois pas avérée suffisante pour atteindre l'objectif annuel. Ainsi, le chiffre d'affaires des Semences Potagères s'établit pour l'exercice 2017-2018 à 673,1 millions d'euros, en recul de 8,5 % à données courantes par rapport à l'année précédente.

Retraité à données comparables, ce repli est de 0,4 %, en deçà de l'objectif annoncé en avril dernier (soit +2 % à données comparables).

Cet exercice plus difficile est directement lié à des marchés plus contrastés cette année, en raison de plusieurs difficultés conjoncturelles : niveaux de stocks élevés chez les distributeurs, notamment en Amérique du Nord, problématiques logistiques liées aux réglementations phytosanitaires, baisse ponctuelle de certains segments de marchés.

Il convient par ailleurs de souligner que le retrait piloté de la distribution de fournitures agricoles, réalisée au Japon par la Business Unit Vilmorin-Mikado, a été déployé rapidement et représente un impact total supérieur à 22 millions d'euros sur la totalité de l'exercice. Sur l'exercice 2018-2019, l'impact résiduel sera de l'ordre de 7 millions d'euros.

Sur des marchés potagères dont les fondamentaux ne sont aucunement altérés, Vilmorin & Cie est en outre parvenue à conquérir des parts de marché au cours de l'exercice. La progression de l'activité a notamment été soutenue sur plusieurs territoires à fort potentiel, en particulier l'Asie (Chine et Inde) et l'Amérique du Sud (Brésil et Argentine). Vilmorin & Cie confirme ainsi son leadership mondial sur le marché des semences potagères et réaffirme de plus sa confiance dans la poursuite de sa dynamique de croissance au cours des prochaines années.

Branche Semences de Grandes Cultures

Une performance d'excellent niveau au 4e trimestre

Au quatrième trimestre, la branche Semences de Grandes Cultures réalise un chiffre d'affaires de 111,1 millions d'euros, en croissance, à données courantes, de 17,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. À données comparables, l'activité affiche une progression de 23,3 %.

En Europe, Vilmorin & Cie réalise une excellente fin de campagne commerciale, enregistrant une progression très soutenue de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre (100,4 millions d'euros) : +23,8 % à données comparables. Cette performance s'explique notamment par une campagne de printemps tardive, en raison des conditions climatiques en Europe de l'Ouest, et par la forte progressiondes ventes en Europe de l'Est, notamment en Ukraine et en Russie. Vilmorin & Cie enregistre par ailleurs une légère baisse des royalties en semences de céréales (blé, orge), liée au recul du marché des semences commerciales, notamment en France.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité européenne (542 millions d'euros, soit +3,6 % à données comparables) affiche une belle croissance. Dans un contexte de marchés toujours difficile, caractérisé par le faible niveau des prix des productions agricoles, cette progression traduit des gains de parts de marché, en maïs comme en tournesol.

Dans ses autres zones de développement (Amérique du Sud, Asie et Afrique), Vilmorin & Cie réalise, au cours d'un quatrième trimestre peu significatif, un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros, en croissance de 18,6 % à données comparables par rapport à 2016-2017.

Au 30 juin 2018, celui-ci s'élève à 81,4 millions d'euros, en retrait de 5,7 % à données comparables par rapport à l'exercice précédent.

En Amérique du Sud, le recul d'activité s'établit à 4 % à données comparables, dans un contexte de marchés particulièrement difficile cette année au Brésil, marqué par une baisse sensible des surfaces en maïs et une forte pression sur les prix. Dans ce contexte, Vilmorin & Cie parvient toutefois à stabiliser les volumes mis en marché et conquiert en conséquence des parts de marché.

En Asie, les performances sont contrastées selon les pays, avec en particulier une activité en hausse en Inde et une campagne décevante en Asie du Sud-Est.

En conséquence, au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires annuel Semences de Grandes Cultures s'établit à 623,3 millions d'euros, en repli de 0,4 % en référence à l'exercice 2016-2017. À données comparables, la croissance s'élève à 2,3 %, au-delà de l'objectif annoncé en avril dernier (correspondant à une stabilité de l'activité à données comparables), démontrant une très bonne performance de l'activité dans un contexte de marchés tendu.

Enfin, concernant les sociétés mises en équivalence :

Sur le marché nord-américain, le chiffre d'affaires d'AgReliant est en recul au quatrième trimestre (122,1 millions d'euros(1), soit -2,5 % à données comparables en référence à l'exercice précédent). Sur l'ensemble de l'année, il s'élève à 536,7 millions d'euros(1) et affiche un repli de 2,8 % à données comparables. Les volumes mis en marché en semences de maïs sont en diminution, dans un environnement marqué par une légère baisse des surfaces cultivées sur cette espèce et par une pression tarifaire persistante.

Dans le même temps, les volumes en semences de soja enregistrent une hausse significative, alors que les surfaces consacrées à cette culture baissent légèrement.

Sur le marché africain, Seed Co a conclu un exercice de qualité et supérieur aux objectifs fixés initialement, malgré le recul de son chiffre d'affaires (129 M$(2), soit -4,4 %) lié à une fin d'exercice précédent en forte croissance.

(1) Donnée à 100 %. Compte tenu de l'application de la norme IFRS 11, AgReliant (co-entreprise 50/50 avec le groupe semencier allemand KWS) est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence depuis l'exercice 2014-2015.

(2) Donnée annuelle à 100 % pour l'exercice clos au 31 mars 2018. Vilmorin & Cie détient 29,4 % du capital de Seed Co à fin juin 2018.

ACTUALITE : ACQUISITION DE LA SOCIETE ADVANSEED (DANEMARK. SEMENCES POTAGERES) SPECIALISEE EN SEMENCES D'EPINARD

Vilmorin & Cie vient de conclure l'acquisition de la société danoise AdvanSeed, spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences d'épinard hybride et de légumes à feuilles.

Créée en 2005, AdvanSeed enregistre depuis plusieurs années un très fort développement de son activité. Présente commercialement dans 23 pays (essentiellement en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Europe), la société a réalisé en 2017-2018 un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions d'euros.

Avec cette acquisition, Vilmorin & Cie complète son portefeuille produits, en se positionnant sur l'épinard, une espèce non abordée jusqu'à présent et renforce ainsi sa présence mondiale sur les légumes à feuilles. En outre, cette opération ciblée de croissance externe permettra à Vilmorin & Cie de capitaliser sur les ressources génétiques d'AdvanSeed, en les valorisant sur les principaux bassins commerciaux, en particulier en Californie, en Europe, ainsi qu'en Chine et au Japon.

La société AdvanSeed sera intégrée opérationnellement au sein de la Business Unit Potagères Vilmorin-Mikado.

PERSPECTIVES 2017-2018

Les audits des comptes des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin & Cie sont en cours de finalisation ; les opérations de consolidation comptable (hors chiffre d'affaires) sont quant à elles en cours de validation.

Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie confirme le repli sensible de son taux de marge opérationnelle courante(1) pour l'exercice 2017-2018, après intégration d'un effort de recherche(2) qui se situera en deçà de 255 millions d'euros. En 2016-2017, le taux de marge opérationnelle courante s'était établi à 9,2 %.

Quant à la contribution des sociétés mises en équivalence, Vilmorin & Cie indique qu'elle sera en retrait par rapport à celle de 2016-2017, du fait du recul de la profitabilité d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes

Cultures) et en dépit de l'excellente performance opérationnelle de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).

En conséquence, le résultat net annuel sera en baisse en comparaison à celui de 2016-2017, malgré l'impact positif de la fiscalité lié notamment à la diminution des taux d'imposition en France et aux États-Unis. En 2016-2017, le résultat net annuel total s'était élevé à 90,1 millions d'euros, dont une part groupe de 86,9 millions d'euros.

(1) La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

(2) L'effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d'impôt recherche.

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.

ANNEXE :

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2017-2018

ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

Variation Variation En millions d'euros 2016-2017 2017-2018 à données à données courantes comparables Premier trimestre 232,0 207,6 -10,5 % -6,5 %* Semences Potagères 138,2 109,3 -20,9 % -15,4 %* Semences de Grandes Cultures 85,4 90,4 +5,9 % +7,0 % Produits de Jardin et Holdings 8,3 7,9 -5,5 % -4,9 % Deuxième trimestre 271,0 252,5 -6,8 % -1,0 % Semences Potagères 148,7 139,4 -6,2 % +2,9 % Semences de Grandes Cultures 116,2 107,5 -7,4 % -5,2 % Produits de Jardin et Holdings 6,2 5,6 -10,0 % -9,6 % Troisième trimestre 567,2 528,2 -6,9 % -1,7 % Semences Potagères 212,0 190,8 -10,0 % -0,1 % Semences de Grandes Cultures 330,0 314,3 -4,8 % -2,1 % Produits de Jardin et Holdings 25,2 23,1 -8,2 % -8,2 % Quatrième trimestre 343,7 357,7 +4,1 % +10,9 % Semences Potagères 236,8 233,6 -1,4 % +6,1 % Semences de Grandes Cultures 94,5 111,1 +17,6 % +23,3 % Produits de Jardin et Holdings 12,4 13,0 +4,7 % +6,8 % Chiffre d'affaires annuel 1 414,0 1 346,0 -4,8 % +0,7 % Semences Potagères 735,8 673,1 -8,5 % -0,4 % Semences de Grandes Cultures 626,0 623,3 -0,4 % +2,3 % Produits de Jardin et Holdings 52,2 49,6 -4,9 % -4,3 %

* Note : Les variations à données comparables communiquées le 6 novembre 2017 et concernant le premier trimestre 2017-2018, n'intégraient pas l'impact du retrait de la distribution de fournitures agricoles au Japon.