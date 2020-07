Vilmorin & Cie : Lettre aux actionnaires – Juillet 2020 0 22/07/2020 | 12:46 Envoyer par e-mail :

LETTRE AUX ACTIONNAIRES JUILLET 2020 P.3 ACTUALITÉS P.4 Chiffre d'affaires à la fin du 3e trimestre 2019-2020 STRATÉGIE P.8 ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie, un semencier Vilmorin & Cie et vous solidement positionné pour faire face à la crise actuelle Les activités semences de Limagrain ÉDITO MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE, La semence, qui se situe à la base de la chaîne alimentaire mondiale, est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire d'aujourd'hui et surtout de demain. La crise sanitaire actuelle a amené de multiples bouleversements : sanitaires, sociaux, économiques, géopolitiques et cela à une échelle mondiale. Dans ce contexte, nous avons naturellement mis en place toutes les mesures sanitaires et organisationnelles nécessaires et recommandées par les autorités gouvernementales de chacun des 50 pays dans lesquels nous sommes directement implantés. Nous avons agi pour que cette crise sanitaire et économique ne devienne pas en plus une crise alimentaire. Et dans ces circonstances, le rôle de Vilmorin & Cie, en tant que semencier, est fondamental. La semence, qui se situe à la base de la chaîne alimentaire mondiale, est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire d'aujourd'hui et surtout de demain. cet égard, de nombreux pays ont réaffirmé le caractère stratégique des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, ce qui a permis aux entreprises de ces secteurs de poursuivre leurs activités. De ce fait, l'activité de Vilmorin & Cie a enregistré une très bonne dynamique au cours du 3e trimestre. Le mois de mars en particulier a été marqué par une progression supérieure à 15%(1) aussi bien en Semences Potagères qu'en Semences de Grandes Cultures, certainement pour partie liée des anticipations de commandes. Néanmoins, cette crise génère également beaucoup d'incertitudes, liées à l'ampleur et à la durée de la pandémie, qui ne nous permettent pas d'en mesurer les impacts avec fiabilité. Nous avons en conséquence décidé de suspendre la quantification de nos objectifs pour l'exercice 2019-2020, conformément aux pratiques de marché. Cette crise inédite repositionne le caractère stratégique de la semence. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de consacrer le dossier central de cette lettre à la présentation du secteur de la semence et à notre manière spécifique de l'aborder, gage d'un développement résilient, aussi bien à court qu'à moyen et long termes. Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué 4 e N°1 N° 6 mondial mondial semencier des semences des semences mondial potagères de grandes cultures À données comparables. LETTRE AUX ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie Juillet 2020 ACTUALITÉS CHIFFRE D'AFFAIRES À LA FIN DU 3E TRIMESTRE 2019-2020 Au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires de Vilmorin & Cie s'élève à 1 062 millions d'euros. Il enregistre une croissance dynamique (+6 % à données courantes et +4,2 % à données comparables par rapport à l'exercice précédent), illustrant la résilience de l'activité de Vilmorin & Cie dans le contexte actuel. Semences Potagères : un chiffre d'affaires en progression très soutenue au 3e trimestre Au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires des Semences Potagères s'établit à 464 millions d'euros (+6 %(1)). L'activité affiche une croissance particulièrement forte au cours du 3e trimestre (+8,6 %(1)), notamment au mois de mars, intégrant probablement des anticipations de commandes de certains clients soucieux de sécuriser leurs approvisionnements, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. La tomate, la carotte et le piment enregistrent les meilleures performances. Les ventes progressent significativement en Europe (notamment en France), en Amérique du Nord et en Turquie. En Asie, la situation est contrastée selon les pays, avec une très bonne performance en Inde et une activité en retrait en Chine, dans un marché sous pression depuis janvier en raison de la pandémie. Conséquence directe de la crise sanitaire, le 3e trimestre a en outre été caractérisé par des difficultés croissantes en termes de flux logistiques internationaux. À données courantes. Semences de Grandes Cultures : une solide croissance de l'activité L'activité Semences de Grandes Cultures s'élève à 562 millions d'euros (+6,8 %(1)). En Europe, le chiffre d'affaires trimestriel progresse de manière significative, les livraisons de semences - essentiellement de maïs et de tournesol à ce stade de l'exercice - ayant globalement pu être assurées, malgré là aussi certaines difficultés logistiques. Les semences de maïs enregistrent une belle progression des ventes, notamment en Europe de l'Ouest, en Turquie et en Russie alors que les ventes de semences de tournesol sont en retrait. En Amérique du Sud, l'activité affiche une progression très marquée, aussi bien au Brésil qu'en Argentine, où les ventes bénéficient de l'intégration de la société Sursem acquise en décembre 2018. Enfin, concernant les sociétés mises en équivalence : En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires d'AgReliant est en légère croissance pour les semences de maïs et en recul pour les semences de soja. En Afrique, Seed Co enregistre une forte progression de ses activités à l'international, confirmant sa position de 1er semencier africain. Au Zimbabwe, Seed Co parvient à maîtriser les impacts de la crise économique locale. Répartition et évolution(1) du chiffre d'affaires à la fin du 3e trimestre par activité (en millions d'euros) Semences Potagères 464 (+6 %) Produits de Jardin et Holdings 36 (-4,3%) Semences de Grandes Cultures 562 (+6,8 %) Perspectives 2019-2020 En dépit du très bon niveau d'activité enregistré à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, Vilmorin & Cie a identifié plusieurs risques importants en lien avec la crise sanitaire actuelle. Ceux-ci sont liés en particulier à l'organisation opérationnelle de Vilmorin & Cie, à la capacité de ses clients agriculteurs et maraîchers - à opérer (disponibilité de la main-d'œuvre, difficultés logistiques, conséquences économiques de la crise) ainsi qu'à l'ensemble des surcoûts liés à la crise. Compte tenu du manque de visibilité persistant, Vilmorin & Cie n'est pas à même de quantifier précisément ces différents impacts potentiels, ni donc de définir de manière fiable des objectifs pour l'exercice en cours. Vilmorin & Cie confirme en conséquence la suspension de ses objectifs 2019-2020. Le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 sera publié le 3 août 2020, après clôture de Bourse. LETTRE AUX ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie Juillet 2020 3 STRATÉGIE VILMORIN & CIE, UN SEMENCIER SOLIDEMENT POSITIONNÉ POUR FAIRE FACE À LA CRISE ACTUELLE Dans ce contexte de crise inédite, Vilmorin & Cie démontre la résilience de son modèle de développement et dispose de tous les atouts nécessaires pour accélérer son expansion sur un marché des semences résolument porteur, que la crise actuelle repositionne comme stratégique. DES LEVIERS MAJEURS DE CROISSANCE Vilmorin & Cie opère sur un secteur d'activité porteur, caractérisé par l'importance de la recherche et l'internationalisation. Elle ambitionne de contribuer à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux en créant des semences potagères et des semences de grandes cultures à haute valeur ajoutée. L'accroissement de la population mondiale En tant que semencier, Vilmorin & Cie se positionne sur le marché de l'agriculture qui fait face à de grands défis mondiaux : démographie croissante, régimes alimentaires plus diversifiés, concurrence accrue pour l'accès aux ressources en eau et en énergie, changement climatique, etc. Pour nourrir près de 10 milliards de personnes en 2050, la production agricole doit croître de 60 %, en quantité, en qualité et en diversité, ce qui nécessite d'augmenter les rendements tout en utilisant moins de ressources. La semence, un concentré de solutions La semence apporte un concentré de solutions afin de répondre aux enjeux alimentaires : 1er maillon de la chaîne alimentaire, c'est elle qui permet une production en quantité et en qualité. Pour l'agriculteur, la semence constitue un intrant essentiel et déterminant pour sa production future. Un marché des semences fondamentalement porteur Ce marché s'accroît chaque année du fait de multiples facteurs : La croissance démographique, l'évolution des habitudes de consommation, l'utilisation des agro-carburants ; L'utilisation croissante des semences commerciales aux performances techniques constamment améliorées : elles permettent d'augmenter les rendements tout en garantissant une production adaptée aux exigences industrielles ; La progression régulière de l'utilisation des semences génétiquement modifiées devenues incontournables dans de nombreuses zones géographiques : elles confèrent une plus grande efficacité aux productions agricoles tout en permettant de réduire les traitements agrochimiques. Marché mondial des semences commerciales 2018 Vilmorin & Cie, un leader mondial dans un marché concentré Dans un marché dominé par de grands groupes agrochimistes, Vilmorin & Cie est solidement positionnée comme le 4e semencier mondial. Panorama concurrentiel mondial(1) (activité Semences) (en %) 55,5 % Semences de grandes cultures OGM Valeur 14,3 % du marché Semences potagères 39,4 (semences conventionnelles) milliards de dollars 30,2 % Semences de grandes cultures conventionnelles Le saviez-vous? Le maïs est la 1re espèce en valeur (15 milliards de dollars) et le blé est l'espèce la plus cultivée au monde (215 millions d'hectares en 2018). Vilmorin & Cie occupe des positions commerciales fortes : N° 1 mondial en semences potagères. N° 1 mondial en semences de tomate, carotte, melon, chou-fleur et courgette. N° 6 mondial en semences de grandes cultures. Un acteur mondial majeur en Sources : IFPRI 2018, AgbioInvestor 2018, USDA Publications sociétés et estimations internes des chiffres d'affaires 2019. LPHT. données 2018 ; Vilmorin & Cie et KWS données pré IFRS11. Bayer : inclut uniquement les ventes de semences de soja, de maïs et de semences potagères - les autres ventes de semences de grandes cultures sont estimées entre 0,8 million et 1 million d'euros. Pas d'impact sur le classement. LETTRE AUX ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie Juillet 2020 semences de blé, un challenger dynamique en semences de maïs. STRATÉGIE UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE Dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire mondiale, Vilmorin & Cie reste plus que jamais convaincue de la pertinence de son modèle et de sa capacité à poursuivre son développement. Ce modèle prend appui sur trois atouts singuliers : un métier unique de semencier, une grande proximité avec les marchés et une vision à long terme de son développement. Un métier unique : semencier Vilmorin & Cie est un semencier « pure player » : elle n'intervient pas en agrochimie. Focalisée sur ses savoir-faire de la semence et de l'amélioration des plantes, Vilmorin & Cie répond aux enjeux alimentaires par le progrès génétique. Elle se positionne en véritable alternative aux acteurs issus de l'agrochimie qui proposent aux agriculteurs un modèle intégré, couvrant l'ensemble de leurs besoins (semences, engrais, produits de protection des plantes, etc.) mais ne prenant pas en compte la nécessaire diversité des systèmes de production agricoles. Présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à la commercialisation, Vilmorin & Cie maîtrise toutes les étapes de son métier de semencier : Au plus près des marchés Les activités de Vilmorin & Cie sont organisées autour de 10 Business Units présentes à travers le monde. Ce modèle d'organisation lui garantit une forte proximité avec ses clients, une excellente connaissance de ses marchés, très segmentés en termes de produits comme de territoires, ainsi qu'une importante capacité d'anticipation et de réactivité. Une vision à long terme de son développement Vilmorin & Cie est animée par une vision long terme de son développement, rejoignant celle de son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole et groupe semencier international. Le long terme est une composante clé des métiers d'agriculteur et de semencier. Limagrain et les Administrateurs de Vilmorin & Cie, majoritairement issus du monde agricole, accompagnent ainsi durablement la stratégie de développement, dans le respect des intérêts des Actionnaires minoritaires, autre soutien fondamental du développement de Vilmorin & Cie. Le saviez-vous? Vilmorin & Cie s'appuie sur près de 280 années d'histoire et bénéficie aujourd'hui d'une expertise et d'un patrimoine génétique parmi les plus larges et diversifiés au monde. 3 Business Units 6 Business Units 1 Business Unit HM.CLAUSE Limagrain Europe Vilmorin Jardin Hazera Limagrain South America Vilmorin-Mikado Limagrain Cereal Seeds Limagrain Asia-Pacific Limagrain Africa AgReliant(1) Compte tenu de l'application de la norme IFRS 11, AgReliant (co-entreprise 50/50 avec le groupe semencier allemand KWS) est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence depuis l'exercice 2014-2015. En incluant les Holdings. LETTRE AUX ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie Juillet 2020 5 STRATÉGIE DES ATOUTS CLÉS POUR POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT Grâce à la solidité de son modèle de développement, Vilmorin & Cie est en mesure de déployer une stratégie ambitieuse. Celle-ci allie un investissement soutenu et continu en recherche, une forte internationalisation ainsi qu'une capacité à conjuguer acquisitions ciblées et partenariats, afin de renforcer durablement ses positions de leader mondial. 15,9 % 300 Plus de 29 % Un investissement millions d'euros 100 soutenu et continu d'investissement en du chiffre d'affaires des effectifs actifs 1 en recherche recherche en incluant centres de recherche investis en recherche(1) dans la recherche les financements sous dans le monde forme de partenariats Clé de la performance, la recherche permet d'assurer la croissance de demain. Grâce à l'expertise de ses équipes de recherche, tant dans la sélection conventionnelle que dans les biotechnologies végétales, ainsi qu'à ses implantations mondiales, Vilmorin & Cie crée de nouvelles variétés aux atouts différenciants : meilleure adaptation aux climats et aux territoires, adéquation aux besoins et cultures, résistance aux maladies, optimisation du rendement, etc. Vilmorin & Cie a par exemple mis au point la variété de colza LG Architect résistante au TuYV, un virus pouvant générer de fortes chutes de rendements. En 2018, LG Architect était la variété la plus vendue en France et elle permet à Vilmorin & Cie de gagner des parts de marché de manière importante en Europe. Le saviez-vous? En 2018-2019, Vilmorin & Cie a lancé sur le marché 255 nouvelles variétés. Elle travaille sur plus de 60 espèces végétales et commercialise près de 5 000 variétés différentes dans le monde, contribuant à enrichir la biodiversité. Une forte Des filiales 74 Des ventes 40 % dans dans près de internationalisation 50 nationalités 150 du chiffre d'affaires 2 des activités représentées 2018-2019 pays parmi les salariés pays réalisés hors d'Europe Réalisant une part importante de son chiffre d'affaires à l'international, Vilmorin & Cie poursuit son plan de développement tant sur les marchés des semences potagères que sur ceux des grandes cultures, en conjuguant croissance organique et croissance externe. Retrouvez plus d'informations sur la recherche et l'internationalisation des activités dans nos précédentes lettres aux actionnaires sur www.vilmorincie.comrubrique Actionnaires individuels. Ces opérations lui permettent de répondre à des enjeux majeurs : Une capacité à accéder à de nouvelles ressources génétiques conjuguer acquisitions 3 ciblées et partenariats pénétrer et couvrir des zones à fort potentiel assurer une meilleure répartition des risques Vilmorin & Cie mène une politique d'acquisitions ciblées et noue de nombreuses collaborations partout dans le monde, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial. ces partenariats s'ajoutent des prises de participation dans des sociétés, ou des co-créations d'entreprises, comme AgReliant (co-entreprise créée en 2000 avec le semencier allemand KWS) qui est aujourd'hui le 3e acteur sur le marché nord-américain des semences de maïs et Genective, co-entreprise également fondée avec KWS, pour la mise au point de traits propriétaires de maïs OGM. Vilmorin & Cie a également créé des joint-ventures et pris des participations significatives, partout dans le monde : Seed Co en Afrique, Hengji Limagrain Seeds en Chine, AGT en Australie, Canterra Seeds au Canada, etc. qui ouvrent de nouvelles voies de sélection, de production et de commercialisation de semences. Données 2018-2019. Donnée calculée sur la base du chiffre d'affaires semences des activités destinées aux marchés professionnels et intégrant 50 % des activités d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures). LETTRE AUX ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie Juillet 2020 STRATÉGIE LA PAROLE À DANIEL JACQUEMOND Vilmorin & Cie continuera à démontrer la robustesse de son modèle de développement, pour offrir des perspectives de développement résilient. En tant que Directeur Général Délégué, pouvez-vous tout d'abord nous indiquer comment Vilmorin & Cie s'est organisée pour faire face à la crise sanitaire Dès le début de la crise, la priorité de Vilmorin & Cie a été double : assurer la santé et la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs, de nos clients et de nos parties prenantes, et permettre la continuité de nos activités. Partout dans le monde, la mise en place du télétravail et d'un fonctionnement adapté de nos sites industriels et de recherche a été très rapide, avec un engagement remarquable de l'ensemble de nos collaborateurs soucieux de continuer à servir nos clients agriculteurs et maraîchers et d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pouvez-vous nous parler des principaux risques liés à la crise et pouvez-vous les quantifier Aujourd'hui, à l'heure de la dernière phase de déconfinement en France, nous restons vigilants et mobilisés face aux multiples risques liés à cette crise. Celle-ci a notamment généré initialement des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des surcoûts logistiques ou encore des coûts complémentaires liés à la mise en place des mesures sanitaires. Leurs impacts peuvent perdurer au cours des prochains mois, tant sur l'activité que sur la marge opérationnelle. Toutefois en raison du niveau d'incertitudes sans précédent, nous ne sommes pas en mesure, encore à ce jour, de quantifier précisément ces impacts. L'activité du 3e trimestre de notre exercice et celle des dernières semaines démontrent cependant notre bonne résilience. Qu'en est-il de la situation financière de Vilmorin & Cie Compte tenu du manque de visibilité provoqué par cette crise, nous nous sommes donné comme premier objectif d'en sécuriser les potentielles conséquences en termes de financement. Vilmorin & Cie dispose ainsi des ressources financières et de la trésorerie adéquates. Elle bénéficie notamment d'un crédit bancaire syndiqué d'un montant de 300 millions d'euros à 5 ans, conclu en mai 2019, de placements privés de type « Schuldschein », à moyen et long termes d'un montant total de 250 millions d'euros, ou encore d'un financement long terme dédié à la recherche octroyé récemment par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à hauteur de 170 millions d'euros. Parallèlement, Vilmorin & Cie a pris toutes les mesures nécessaires de contrôle de ses charges opérationnelles et de ses investissements industriels. Quelles sont les perspectives de développement de Vilmorin & Cie La crise actuelle fait ressortir l'importance cruciale de la semence, 1er maillon de la chaîne alimentaire. Notre activité de semencier, à la base de toute production agricole, confirme ainsi son rôle fondamental dans le contexte très spécifique de cette crise. Solidement positionnée sur ce secteur, Vilmorin & Cie continuera donc à démontrer la robustesse de son modèle de développement, pour offrir des perspectives de développement résilient. Opérations de solidarité Parce que l'ensemble des Business Units de Vilmorin & Cie sont engagées sur les territoires où elles sont implantées, elles ont initié de nombreuses actions de solidarité depuis le début de la crise, partout dans le monde. Parmi ces actions : dons de matériels de protection à des hôpitaux, livraison de fleurs aux personnes âgées dans des foyers et établissements de soins, soutien financier à des ONG comme la Croix-Rouge ou La Banque Alimentaire. LETTRE AUX ACTIONNAIRES Vilmorin & Cie Juillet 2020 7 ACTIONNAIRES VILMORIN & CIE ET VOUS Réunions du Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) En raison de la crise sanitaire, les dernières réunions du CCA ont eu lieu au format virtuel. Une façon efficace de continuer à échanger dans la convivialité et en toute sécurité. C'est dans ce contexte que nous avons pu néanmoins souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres, Claire Charmette et Olivier Geoffray, mais aussi renouveler nos remerciements à Jean German et Christian Mamy pour leur contribution aux travaux du CCA. De gauche à droite : Sébastien Briffond(1), Arnaud Bunel(2), Claire Charmette, Pascale Deveraux, Olivier Geoffray, Michel Guérillot, Pierre-Yves Pélissier, Jean-Claude Petit et Pierre-Antoine Rigaud(1). M. Briffond et M. Rigaud sont également Administrateurs de Limagrain. (2) Membre invité. La lettre aux actionnaires évolue compter de novembre 2020, Vilmorin & Cie ajoute une nouvelle dimension à sa communication en lançant la lettre aux actionnaires au format digital. Cette évolution vous permettra d'accéder à davantage de contenus directement en ligne. La lettre aux actionnaires restera cependant disponible en version imprimable (pdf) sur le site Internet, rubrique Actionnaires individuels. Pour continuer de recevoir la lettre, nous vous invitons à vous abonner à nos publications sur la page d'accueil du site www.vilmorincie.com Participez au grand jeu Vilmorin & Cie Tentez de remporter une rencontre avec notre management lors d'un cocktail privé organisé dans le cadre de notre prochaine Assemblée Générale le 11 décembre 2020 à Paris. De plus nous offrirons aux gagnants et à cette occasion le capteur connecté Vilmorin : une innovation digitale lancée en 2019 pour la réussite de vos jardins intérieurs et extérieurs. Ce jeu est organisé du 1er au 26 juillet 2020. Pour participer, rien de plus simple : rendez-vous sur notre site Internet www.vilmorincie.comet remplissez le formulaire dédié au plus tard le 26 juillet 2020. Les conditions de participation et le règlement sont disponibles sur notre site Internet. Évolution de la performance du cours de l'action sur 10 ans Cours ajusté des dividendes du 22 juin 2010 au 22 juin 2020 +90,50% +11,85% -0,62% sur 15 ans(1) sur 10 ans(1) sur 1 an(1) 80 70 60 58,25 € 50 45,95 € 40 30 Vilmorin & Cie SBF 120 rebasé 20 Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolutions au 22 juin 2020, calculées sur la base d'un réinvestissement en actions des dividendes perçus et tenant compte des attributions gratuites d'actions auxquelles la Société a procédé. Sources : Natixis et interne. Données personnelles : dans le cadre de l'étude de l'actionnariat de Vilmorin & Cie et de l'envoi de la lettre aux actionnaires, Vilmorin & Cie traite des données personnelles vous concernant. Vous disposez notamment d'un droit d'accès et d'effacement. Répartition du capital Au 31 janvier 2020 5,41 % Particuliers (près de 10 000) 20,23 % Investisseurs institutionnels 74,36 % Groupe Limagrain Sources : Euroclear et interne. Contacts Communication financière Vincent SUPIOT, Directeur Financier Valérie MONSÉRAT, Directrice de la Communication Financière et des Relations Investisseurs Cynthia FORESTIER, Chargée de Communication Financière Rose MOREIRA, Chargée de Communication Financière et des Relations Actionnaires Individuels CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 GERZAT Tél. 04 73 63 44 85 E-mail : rose.moreira@vilmorincie.com Service des titres BNP Paribas Securities Services Les Grands Moulins de Pantin CTS - Service relations actionnaires 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex Tél. : Depuis la France : Depuis l'étranger : +33 (0)1 55 77 40 57 Fax : +33 (0)1 55 77 34 17 www.planetshares.bnpparibas.com Conception : All Contents R.C.S. 495 289 399 - 20050187 - Crédits photos : Vincent Bouchet, Sylvain Cambon, Jérôme Chabanne, Nicolas Fargot, istock, Denis Pourcher, Pierre Soisson, Vilmorin & Cie et ses filiales. La Sté Vilmorin & Cie SA a publié ce contenu, le 02 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

