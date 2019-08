Vilmorin améliore ses ventes malgré des déboires dans la Corn Belt

Paris (awp/afp) - Le groupe semencier français Vilmorin a enregistré une hausse de 3,3% de son chiffre d'affaires annuel 2018-29, bénéficiant de la mode "veggie", malgré des déboires aux Etats-Unis liés aux inondations dans la Corn Belt.

Vilmorin, quatrième semencier mondial, et filiale cotée en Bourse de la coopérative française Limagrain basée en Auvergne, a engrangé un chiffre d'affaires annuel de 1,39 milliard d'euros sur son exercice 2018-19 terminé le 30 juin, contre 1,34 milliard lors de l'exercice précédent.

En données comparables, les ventes ont progressé de 4,5%, soit plus que l'objectif que s'était fixé le groupe -qui tablait sur une amélioration du chiffre d'affaires de 2 à 3% à données comparables.

Au quatrième trimestre, ce sont les ventes de semences de grandes cultures, telles le blé ou le maïs, qui ont le plus progressé (+11,2% à 123,5 millions d'euros), alors que les semences potagères affichaient une hausse de 6,8% de leurs ventes à 249,5 millions d'euros. Les produits de jardins et holdings ont pour leur part progressé de 21,5%, à 15,8 millions d'euros.

Dans le domaine des potagères, le groupe enregistre ses meilleures performances avec la carotte, le poivron, le melon, le concombre et la courgette, et a progressé sur des espèces locales comme la courge kabocha au Japon.

Dans les grandes cultures, le groupe note une hausse des ventes "dans la plupart" des pays en Europe et une "croissance" en Russie et en Turquie sur le tournesol malgré la diminution des surfaces cultivées sur cette espèce.

Après une campagne de maïs décevante en début d'exercice au Brésil, Vilmorin estime être parvenu à une quasi-stabilité de son chiffre d'affaires annuel dans ce pays, grosse puissance agricole mondiale.

Globalement, son chiffre d'affaires annuel sur les semences de grandes cultures s'établit à près de 650 millions d'euros, en hausse de 4,3% par rapport à l'exercice 2017-18.

Néanmoins la société AgReliant, coentreprise à parts égales entre Vilmorin et le groupe allemand KWS, a subi un très fort recul de ses ventes sur le marché nord-américain (-20,4% à données comparables).

Vilmorin a été touché par les conséquences des conditions météorologiques exceptionnellement humides dans la région de la "Corn Belt" aux Etats-Unis en mai et juin. Cet incident climatique, avec inondations à la clé, a empêché de nombreux semis et donc réduit les volumes de ventes de semences de maïs.

Sur le marché africain, où Vilmorin détient 29,4% du capital du semencier Seed Co et 31% du capital de Seed Co international, le groupe a vu ses ventes progresser de 9%, "confirmant sa position de premier semencier africain", indique le communiqué.

Vilmorin a aussi confirmé que la progression de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2018-19 devrait être "proche de un point", après intégration d'un effort de recherche d'environ 240 millions d'euros. L'an passé il s'élevait à 7,2%.

Le résultat net annuel pour l'exercice en cours est, lui, attendu en "légère progression" par rapport aux 76,9 millions d'euros enregistrés l'exercice précédent.

afp/rp