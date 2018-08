Vilmorin : anticipe un résultat annuel en retrait

06/08/2018 | 18:13

Le groupe Vilmorin a confirmé ce lundi soir, en marge de la publication de son chiffre d'affaires annuel, anticiper un 'repli sensible' de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2017/2018.



En 2016-2017, le taux de marge opérationnelle courante s'était établi à 9,2%.



Le semencier a par ailleurs fait savoir que la contribution globale des sociétés mises en équivalence devrait être en retrait par rapport à celle de 2016/2017, 'du fait du recul de la profitabilité d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et en dépit de l'excellente performance opérationnelle de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures)'.



En conséquence, le résultat net annuel est attendu en baisse en comparaison à celui de 2016/2017.



Sur le plan de l'activité, la société a dégagé un chiffre d'affaires de 1,346 milliard d'euros au terme de l'exercice 2017/2018, soit une baisse de 4,8% en données publiées (+0,7% en données comparables). La contribution du pôle 'Semences potagères' a atteint 673,1 millions d'euros, en retrait de 8,5% et de 0,4% à données comparables, tandis que celle de la branche 'Semences de grandes cultures' s'est établie à 623,3 millions, en retrait de 0,4% mais en hausse de 2,3% à données comparables.



Les revenus sont par ailleurs ressortis à 357,7 millions d'euros sur le seul dernier trimestre, en croissance de 4,1% et de 10,9% à données comparables par rapport aux 3 derniers mois de l'exercice 2016/2017.



'Cet exercice plus difficile est directement lié à des marchés plus contrastés cette année, en raison de plusieurs difficultés conjoncturelles : niveaux de stocks élevés chez les distributeurs, notamment en Amérique du Nord, problématiques logistiques liées aux réglementations phytosanitaires, baisse ponctuelle de certains segments de marchés', commente Vilmorin.





