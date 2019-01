Vilmorin : attribution gratuite d'actions le 21 janvier

16/01/2019 | 12:07

Vilmorin annonce que les opérations d'attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour 10 actions anciennes détenues, débuteront le 21 janvier. Elle bénéficiera à tout actionnaire ayant négocié des actions avant la clôture du 16 janvier.



Les 2.083.390 actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et bénéficieront des mêmes droits que les actions anciennes dont elles sont issues (notamment droits de vote et de dividende).



Le semencier, qui avait déjà procédé à des attributions gratuites d'actions en janvier 2013 et en janvier 2015, 'réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre une relation privilégiée avec ses actionnaires, fidèles et engagés sur le long terme'.



