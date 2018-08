Vilmorin: chiffre d'affaires 2017/18 en baisse malgré un bon 4e trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français Vilmorin & Cie, quatrième semencier mondial, a vu son chiffre d'affaires reculer sur son exercice clos fin juin, en raison notamment d'une année difficile pour les semences potagères et malgré une reprise de l'activité globale sur les trois derniers mois.

Vilmorin a annoncé lundi avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1,35 milliard d'euros, en baisse de 4,8%.

Sur le quatrième trimestre (avril-juin), les ventes de Vilmorin se sont élevées à 357,7 millions d'euros (+4,1%), avec une progression particulièrement forte des semences de grandes cultures (+17,6% à 111,1 millions d'euros).

"Cette performance s'explique notamment par une campagne de printemps tardive, en raison des conditions climatiques en Europe de l'Ouest, et par la forte progression des ventes en Europe de l'Est, notamment en Ukraine et en Russie", note Vilmorin.

A données comparables, c'est-à-dire à taux de change et à périmètre constants, le chiffre d'affaires annuel de Vilmorin grimpe de 0,7%, conforme "au dernier objectif fixé", selon un communiqué du groupe.

La branche des semences potagères, bien qu'en recul de 1,4% à 233,6 millions d'euros au quatrième trimestre, affiche de bons résultats dans les ventes de semences de carotte mais aussi d'endive et de mâche pour lesquelles Vilmorin a su "développer des positions de tout premier plan".

Sur l'année, le chiffre d'affaires de cette division s'inscrit toutefois en recul de 8,5% à 673,1 millions d'euros, en deçà des objectifs.

"Cet exercice plus difficile est directement lié à des marchés plus contrastés cette année, en raison de plusieurs difficultés conjoncturelles: niveaux de stocks élevés chez les distributeurs, notamment en Amérique du Nord, problématiques logistiques liées aux réglementations phytosanitaires, baisse ponctuelle de certains segments de marchés", précise Vilmorin.

La troisième division du groupe (produits de jardin et holdings) progresse quant à elle de 4,7% à 13 millions d'euros au quatrième trimestre, mais recule de 4,9% à 49,6 millions d'euros sur l'année.

Le groupe a en outre confirmé "le repli sensible de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2017/18". En 2016/17, il s'était établi à 9,2%.

afp/buc