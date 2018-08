Vilmorin : grimpe après son CA annuel

07/08/2018 | 15:49

Vilmorin grimpe de 5,6% au lendemain de la publication par le semencier de son chiffre d'affaires annuel, marqué par une croissance organique qui a dépassé les 10% au dernier trimestre, alors que Portzamparc n'attendait que 3,7%.



'Les tendances négatives observées sur les neuf premiers mois se sont en partie inversées au quatrième trimestre dans l'ensemble des activités du groupe, et particulièrement en grande culture', souligne le bureau d'études.



Selon Portzamparc, cette 'publication encourageante' et la baisse du tiers de l'action depuis le passage à 'alléger' justifie désormais une position offensive : il revient donc à l'achat sur le titre en visant un objectif ajusté de 66 à 67 euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.