Vilmorin : réaffirme ses objectifs pour l'exercice

05/11/2018 | 18:04

Vilmorin a fait état ce lundi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 207,5 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2018/2019, stable à données courantes et en hausse de +5,3% en comparable par rapport aux 3 premiers mois de l'exercice précédent.



À données comparables, les pôles 'Semences Potagères' et 'Semences de Grandes Cultures' s'affichent en hausse, de +0,7% et +11,4%. Le pôle 'Produits de Jardin et Holdings' est le seul mal orienté en comparable, avec -1,5%. À données courantes, les chiffres sont plus contrastés, avec respectivement -5,4%, +6,7% et -3,2%.



'Au terme d'un trimestre qui reste encore peu représentatif de l'exercice, Vilmorin & Cie confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour cette activité pour l'exercice 2018-2019, soit une progression de 2% à 3% à données comparables par rapport à 2017-2018', commente Vilmorin.





