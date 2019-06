Vilmorin : réalise un placement privé de 250 millions d'euros

17/06/2019 | 18:16

Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type ' Schuldschein ' (placement privé de droit allemand), d'un montant total de 250 millions d'euros.



Ce placement se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable.



' Cette opération, d'un montant initialement prévu de 150 millions d'euros, a été largement sursouscrite et portée à 250 millions d'euros, afin de répondre à la forte demande des investisseurs ' indique le groupe.



L'investissement a été réalisé par des investisseurs diversifiés, majoritairement européens et asiatiques.



