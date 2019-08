Vilmorin : 'solide' croissance de l'activité au 4e trimestre

05/08/2019 | 18:21

Vilmorin a annoncé lundi avoir enregistré une 'solide' progression de son activité au quatrième trimestre 2018/2019 et confirmé ses objectifs de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice.



Le producteur de semences potagères et de grandes cultures a réalisé sur le trimestre clos fin juin un chiffre d'affaires de 388,9 millions d'euros, en progression de 8,7% à données courantes.



A données comparables, c'est-à-dire en excluant les effets liés aux devises et au périmètre d'activité, son chiffre d'affaires affiche une croissance de 7% par rapport à la même période de l'exercice 2017-2018.



Le chiffre d'affaires annuel s'établit, lui, à 1,39 milliards d'euros, en hausse de 4,5% à données comparables, une performance significativement supérieure à l'objectif d'une croissance de 2% à 3% que le groupe s'était fixé.



Vilmorin confirme par ailleurs qu'il espère faire progresser de l'ordre d'un point son taux de marge opérationnelle courante sur l'exercice 2018-2019.



Quant au résultat net annuel, il sera en légère progression par rapport à celui de l'exercice précédent, assure le semencier.



