Vilmorin : très net recul après les résultats annuels

18/10/2018 | 12:15

Le titre Vilmorin s'affiche en très net recul ce jeudi, perdant plus de 10% peu avant midi, au lendemain d'une publication annuelle marquée par des résultats en retrait.



Le résultat net part du groupe a en effet reculé de -12,8 millions d'euros, passant ainsi de 86,9 millions à 74,1 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel est, lui, ressorti à 97,1 millions d'euros, à comparer à 118,3 millions, tandis que l'Ebitda a reculé de -19,7 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, à 296,7 millions.



Enfin, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de -4,8% à environ 1,35 milliard d'euros.



Toujours 'neutre' sur le titre, Oddo BHF anticipe 'un exercice 2018/2019 convalescent' : 'Le redressement des marges attendu en 2018/19 nécessitera la validation d'une activité plus dynamique au sein des Potagères', estime le broker, qui maintient son objectif de cours à 64 euros.





