Vilmorin : Portzamparc revient à l'achat

Plus question d'alléger la ligne Vilmorin, estiment ce matin les analystes de Portzamparc en saluant les ventes du 4e trimestre 2017/2018 du semencier et une acquisition. Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes revient à l'achat sur le titre en visant un objectif ajusté de 66 à 67 euros.



En effet, la croissance organique du groupe a dépassé les 10% au T4, alors que les analystes n'attendaient que 3,7%. 'Les tendances négatives observées sur les 9 premiers mois se sont en partie inversées au T4 dans l'ensemble des activités du groupe, et particulièrement en grande culture où le groupe enregistre un fort rebond de ses ventes', souligne une note. Même si la direction a prudemment maintenu les perspectives de résultats.



Au passage, Vilmorin a annoncé l'acquisition de la société danoise Advansee, 'spécialisée dans les semences d'épinard hybride et de légumes à feuille' et exposée à la demande chinoise.



Selon Portzamparc, cette 'publication encourageante' et la baisse du tiers de l'action depuis le passage à 'alléger' justifie désormais une position offensive.





