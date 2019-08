Vinci : Bank of America Merrill Lynch relève son objectif

05/08/2019 | 15:49

Bank of America Merrill Lynch a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour Vinci, jugeant le groupe bien parti pour une 'solide' croissance de ses résultats au second semestre.



Dans une note, la banque d'affaires américaine explique que les chiffres du trafic autoroutier et les perspectives d'activité de ses aéroports justifient une recommandation favorable sur le titre.



Dans ce contexte, le broker - qui rehausse son objectif de cours de 100 à 101 euros avec une recommandation maintenue à l'achat - continue de faire de Vinci l'un de ses titres préférés au sein du secteur européen des infrastructures.



Pour BofA-ML, la valorisation boursière du groupe ne reflète pas ses 'solides' fondamentaux.



'Nous pensons toujours que la valorisation de Vinci ne reflète pas une dynamique de résultats en pleine amélioration, un profil de résultats défensif et de haute qualité (...) ainsi qu'un solide bilan en termes d'exécution dans l'énergie et la construction de routes (...) dont la volatilité des marges bénéficiaires s'est révélée particulièrement limitée ces 15 dernières années', conclut la firme de courtage.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.