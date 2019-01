21/01/2019 | 15:11

Tout en laissant sa recommandation sur Vinci à 'pondérer en ligne', Barclays abaisse son objectif de cours de 90 à 87 euros sur le titre du groupe de construction et de concession, déclarant voir une 'valorisation plus convaincante' chez son pair Eiffage.



L'intermédiaire financier s'attend à ce que 'la crise des gilets jaunes ait eu un impact significatif sur le trafic autoroutier au quatrième trimestre 2018, et possiblement encore en janvier (mais à un moindre degré)'.



'Nous prenons aussi en compte des remises plus grandes concédées aux usagers réguliers, mitigeant la hausse de tarifs de 2019, mais dé-risquant largement la perspective réglementaire selon nous', ajoute le broker qui réduit ses estimations de BPA.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com.

