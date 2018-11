Vinci : Oddo BHF revoit à la hausse sa cible

22/11/2018 | 11:03

L'analyste Oddo BHF annonce ce jeudi matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Vinci, toujours accompagné d'une recommandation 'neutre'.



Estimant que sa valorisation d'Eurovia 'était sans doute trop prudente', Oddo BHF indique en effet avoir 'revu à la hausse [son] objectif de cours en intégrant la valorisation des carrières à 0,6 euro par tonne de réserve autorisés, à 96 euros vs 93 euros sur cette base'.



'La valorisation médiane de Eurovia par le consensus ressort à 2,7 MdE (Oddo a 2,0 MdEe). Dans les modèles internes de Vinci, la valorisation serait 50/60% plus élevée, soit ~4,0/4,5 MdEe. Ce delta avec les attentes du marché représente 2 Ee par action (3 E de plus pour Oddo). Ce différentiel s'explique essentiellement par la valorisation des carrières et notamment des réserves autorisées. Celle-ci ressort à 3,1 Mdt pour une valorisation comprise entre 0,6 E et 0,7 E par tonne de réserve autorisée. Pour la partie Travaux routiers, le groupe valorise l'activité à 6/7x l'EBIT', explique Oddo BHF.





