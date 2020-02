Vinci : Oddo reste neutre mais prévoit une 'bonne année' 2020

06/02/2020 | 10:15

L'analyste Oddo BHF confirme ce jeudi sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Vinci, mais anticipe 'une bonne année' pour le géant français.



'A peine quelques nuages éparses au-dessus de 2020 : après la bonne publication des résultats 2019, le management de Vinci s'est montré assez confiant sur les perspectives 2020 et ce malgré un effet de base qui devient plus difficile dans la plupart de ses métiers. Le groupe anticipe une poursuite de la croissance du trafic autoroutier 'en ligne avec la croissance du PIB'. Si l'effet de base va être compliqué au T4 2020, le début d'année devrait offrir une croissance très solide grâce à la poursuite des grèves SNCF en janvier et à l'impact de l'année bissextile', estime le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours sur la valeur, de 103 euros.



