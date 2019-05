Étude : les Français et les fractures de la mobilité dans les territoires

23 Mai 2019 - Projets en cours - France

Dans une enquête réalisée pour VINCI Autoroutes auprès d'un échantillon de 4 000 Français portant sur les fractures de la mobilité dans les territoires, Ipsos a analysé leurs pratiques, difficultés et attentes concernant leurs trajets quotidiens.

Les résultats dessinent une France contrastée, laissant apparaître des fractures territoriales, sociales et économiques, et montrent notamment que 75 % des actifs utilisent leur voiture pour se rendre au travail. L'enquête a été présentée en avant-première à un public d'élus et d'institutionnels par Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos et Jacques Levy, professeur de géographie et d'urbanisme à l'Université de Reims et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Cette rencontre était animée par Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité. L'étude a ensuite fait l'objet d'une diffusion à tous les décideurs nationaux ou locaux concernés.