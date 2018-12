"Gilets jaunes": une série de péages à nouveau incendiés dans le sud

CORRECTION Merci de lire au 1er paragraphe : dans la nuit de samedi à dimanche Ajoute dégradations dans l'Hérault et le Gard

TOULOUSE (awp/afp) - Plusieurs zones de péages du sud, de Perpignan à Orange, ont à nouveau été touchés par des incendies et dégradations volontaires dans la nuit de samedi à dimanche en marge du mouvement des "gilets jaunes", a-t-on appris de sources concordantes.

A la mi-journée, la circulation avait été rétablie sur l'ensemble des autoroutes Vinci du sud sauf à hauteur de Bollène sur l'A7, interrompue dans les deux sens, a précisé l'exploitant.

"Sur cet axe, les manifestations sont terminées, mais les chaussées, qui ont été très dégradées par les feux allumés par les manifestants, doivent faire l'objet de réparations importantes", a-t-il précisé.

A Perpignan sud, les pompiers sont intervenus pour un nouvel incendie qui a touché la zone de péage, sur l'A9, ont-ils indiqué à l'AFP.

Il y a une semaine, sur cette même zone, quatre barrières avaient été cassées, une cabine avait été entièrement carbonisée et tous les panneaux de signalisation avaient été démontés et brûlés.

Le site va rester fermé pour "évaluer les dégâts", selon un communiqué de Vinci Autoroutes.

A Narbonne, l'incendie s'est déclaré samedi vers 21H00, selon les pompiers, confirmant une information du site internet de L'Indépendant. Dimanche, la zone de péage était entièrement fermée, en entrée comme en sortie, le temps d'effectuer de nouvelles réparations, a indiqué Vinci Autoroutes à l'AFP.

Des réparations avaient déjà été effectuées après l'incendie qui avait touché, dans la nuit du 1er au 2 décembre, ce péage, mais aussi des bâtiments de Vinci et du peloton de gendarmerie, là encore en marge d'une manifestation des "gilets jaunes".

Un groupe de quelque 200 personnes s'en était d'abord pris à la barrière de péage, à la sortie de l'autoroute A9 (Perpignan-Montpellier), avant d'incendier les locaux d'exploitation de la société d'autoroutes et ceux du peloton autoroutier. Il n'y a pas eu de blessés. Cinq personnes, dont un mineur, avaient été interpellées.

La direction régionale de Vinci Autoroutes à Narbonne va devoir être "démolie et reconstruite", et cette remise en état prendra un an, avait indiqué à l'AFP Raphaël Martin, directeur d'exploitation Méditerranée. Vinci a porté plainte pour dégradations.

Les 160 salariés, "privés de leur outil de travail", ont été redéployés sur les districts de Sète, Carcassonne et Rivesaltes. Une trentaine de véhicules (fourgons des patrouilleurs, camions équipés de saleuses, saumureuses et lames de déneigement) avaient été dégradés, voire brûlés.

Une enquête judiciaire, confiée à la gendarmerie de Narbonne, est en cours. Les dégâts devraient se chiffrer à "plusieurs centaines de milliers d'euros".

De gros dégâts ont également été déplorés dans la nuit à Bessan dans l'Hérault, où deux cabines de l'A9 ont été incendiées vers 02H20, l'une détruite et l'autre endommagée, selon la gendarmerie.

Vers 05H00, un incendie s'est propagé aux locaux de la société de péage Vinci à proximité, les pompiers sont intervenus mais les bâtiments sont sérieusement endommagés, a précisé cette source. Les auteurs des incendies ont pu prendre la fuite.

Dans le Vaucluse à Orange, vers 02H00, des palettes et des pneus ont été incendiés, une cabine de péage détruite et d'autres endommagées. Enfin, à proximité de Nîmes sur l'A9, les gendarmes ont déploré un incendie de branchages qui a contraint à fermer l'autoroute dans le sens Nord/Sud.

grd-fbe-hg/tes