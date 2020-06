Groupama et VINCI lancent la construction du futur siège de TOTAL à La Défense

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PCA CORPORATION -0.22% 4510 -11.74% TOTAL SE -2.85% 35.87 -24.77% VINCI -3.15% 83.14 -13.33%

0

Groupama et Total ont signé le 14 mars 2020 un Bail en État Futur d'Achèvement pour la construction du projet The Link qui hébergera le futur siège social de Total à Paris La Défense. Ce projet est conçu par l'agence d'architecture PCA-STREAM pour le compte de Groupama, propriétaire du site, et sera construit par Vinci. Les travaux et les aménagements sont prévus pour une durée de 5 ans, à l'issue de laquelle Total prendra livraison de l'immeuble et sera locataire de The Link pour 12 ans renouvelables." Le projet The Link a été conçu sur-mesure pour répondre aux besoins de Total. Nous souhaitons construire avec Vinci une tour de nouvelle génération avec ses deux bâtiments reliés par des passerelles : les links. Le maintien de ce projet dans la période inédite que nous connaissons constitue un choix fort de confiance en l'avenir ", a déclaré Thierry Martel, directeur général du Groupe Groupama." Avec The Link, nous rassemblerons nos équipes, actuellement réparties à Paris La Défense, dans un cadre moderne, lumineux, agréable, qui respectera le confort individuel tout en facilitant les interactions et qui répondra aux plus hautes exigences de qualité environnementale ", a déclaré Namita Shah, directrice générale People & Social Responsibility et membre du Comité exécutif de Total.