Leonard - Promotion 2019 du parcours Intrapreneurs : de nouveaux projets mis à l'honneur

23 Avril 2019 - Événements - France

En mars 2019, le Comité d'accélération de Leonard a désigné les projets innovants qui bénéficieront d'un accompagnement renforcé au cours des quatre prochains mois.

« APPIA » vise à optimiser les tracés d'infrastructures linéaires, « Restore » propose de développer la captation du CO2 émis par les entreprises du BTP grâce aux algues, et « Build In Social Solutions » est un projet d'insertion dans les métiers de l'entretien technique des bâtiments. « N'VEREST », qui propose des kits innovants aux entreprises générales, pourra également bénéficier du soutien de Leonard et la phase d'incubation du projet « LIVIMEO », gamme de bases vie de chantier biosourcées et économes en énergie, est prolongée.

Le parcours Intrapreneurs permet à des collaborateurs de VINCI de bénéficier d'un accompagnement afin de développer leurs idées de produits ou services en lien avec les activités du Groupe, à travers des programmes d'incubation et d'accélération en 8 mois.

Pour en savoir plus sur le programme Intrapreneurs.