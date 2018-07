Solide sur ses activités, Vinci voit son bénéfice net bondir au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le géant du BTP et des concessions Vinci a annoncé vendredi un bond de plus d'un quart de son bénéfice net semestriel et a confirmé ses prévisions annuelles, grâce à une activité dynamique sur ses chantiers comme sur l'exploitation d'autoroutes et d'aéroports.

Entre janvier et juin, le bénéfice net de Vinci s'est établi à 1,3 milliard d'euros, en hausse de 26,2% par rapport à la même période de l'an dernier.

Son chiffre d'affaires a progressé de 6,7% à 19,8 milliards. Signe que le groupe a accéléré sa dynamique, le chiffre d'affaires a même gagné 8,3% sur le seul deuxième trimestre.

"Fort de ces bons résultats et de la solidité de son modèle de développement, Vinci aborde la deuxième partie de l'année avec sérénité et confirme la perspective d'une hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats pour 2018", a déclaré Xavier Huillard, PDG de Vinci, cité dans un communiqué.

Le groupe fait progresser ses résultats dans ses deux grands pôles d'activité: le "contracting", qui regroupe ses activités de travaux, et les concessions, qui concernent l'exploitation d'autoroutes et d'aéroports.

Dans le premier domaine, nettement majoritaire dans les revenus du groupe, le chiffre d'affaires gagne près de 7%, notamment grâce à une forte hausse dans sa branche spécialisée dans les infrastructures énergétiques. Celle-ci s'explique en partie par de multiples acquisitions, mais l'activité reste en progression sans en tenir compte.

Seule ombre au tableau, la branche construction voit ses recettes stagner et même décliner un peu à périmètre comparable.

Indicateur des perspectives du groupe, en particulier pour ce qui est du "contracting", le carnet de commandes progresse nettement, de 7% sur le semestre.

Dans les concessions, le groupe voit également ses revenus nettement avancer: ils prennent plus de 6%, grâce à un trafic en hausse dans les autoroutes (+2,3%) et, bien plus encore, dans les aéroports (+9,3%) même si ces derniers enregistrent un ralentissement par rapport au premier semestre 2017.

