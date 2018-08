VINCI : Airports finalise l’acquisition de 8 aéroports aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Costa Rica et en Suède (portefeuille Airports Worldwide)

29 août 2018 - 08:30 - Acquisitions - Etats-Unis

· Accord des autorités de contrôle aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Costa Rica

· Lancement du processus de transfert des opérations

· Expansion d'un réseau international qui compte désormais 44 aéroports dans 11 pays et 180 millions de passagers accueillis en 2017 (1)

Après avoir levé toutes les conditions suspensives, VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, a finalisé aujourd'hui l'acquisition du portefeuille d'aéroports détenu par Airports Worldwide, suite à la signature de l'accord avec le précédent actionnaire OMERS (Ontario Municipal Employees Retirement System), en avril 2018.

VINCI Airports devient ainsi officiellement le nouvel exploitant de huit plateformes supplémentaires :

- Belfast International Airport en Irlande du Nord, détenu à 100 % et Skavsta Airport, près de Stockholm, détenu à 90 %, par le biais de contrats de pleine propriété ;

- Orlando-Sanford International Airport en Floride (États-Unis), avec une participation de 100%, et Daniel Oduber Quiros International Airport à Liberia (Costa Rica), avec une participation de 45%, tous deux par le biais de contrats de concession ;

- Hollywood Burbank Airport et Ontario International Airport en Californie (États-Unis), ainsi que Macon Downtown Airport et Middle Georgia Regional Airport en Géorgie (États-Unis), sous contrat d'exploitation totale.

Le portefeuille d'Airports Worldwide comprend également des contrats de gestion partielle pour trois autres aéroports américains : Atlantic City International Airport, dans le New Jersey, Raleigh-Durham International Airport en Caroline du Nord et une partie du terminal international de l'aéroport d'Atlanta, en Géorgie, le plus important au monde par son trafic.

L'accord des autorités de contrôle marque le lancement du transfert des opérations à VINCI Airports, un processus qui s'effectuera en étroite collaboration avec les employés et les partenaires commerciaux des aéroports. Cette acquisition majeure permet à VINCI Airports d'étendre son réseau mondial en le portant à 44 aéroports, de développer son implantation internationale dans de nouveaux marchés stratégiques du Royaume-Uni et des États-Unis, mais aussi de renforcer sa présence en Amérique centrale. Cette acquisition augmente également de plus de 21 millions le nombre de passagers accueillis par les aéroports de VINCI Airports chaque année, soit plus de 180 millions de passagers annuels au total.

La société brésilienne CCR Group a exercé son droit de préemption pour acquérir la participation co-contrôlée de 48,40 % de l'aéroport international Juan-Santamaría de San José (Costa Rica), appartenant au portefeuille d'Airports Worldwide. L'exercice de ce droit de préemption est soumis à l'approbation de COPROCOM, l'entité anti-trust costaricaine.

Par rapport aux 156,6 millions de passagers accueillis en 2017, chiffre comprenant le trafic des sociétés entièrement consolidées et de 100 % des sociétés détenues au 1er janvier 2018 et mises en équivalence en année pleine, aéroports de Salvador de Bahia et de Kobe inclus, hors aéroport de Belgrade.

A propos de VINCI Airports

VINCI Airports, l'un des 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le développement et l'exploitation de 36 aéroports en France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 156,6 millions de passagers en 2017. Grâce à son expertise d'intégrateur global et à l'engagement de ses 12 000 collaborateurs, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité d'investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l'optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d'infrastructure aéroportuaire. En 2017, son chiffre d'affaires total géré s'est élevé à 3,2 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,4 milliard d'euros.

www.vinci-airports.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.