VINCI : Construction remporte un contrat de conception-construction pour la ligne ferroviaire City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande

19 juillet 2019 - 08:30 - Nouveaux contrats - Nouvelle-Zélande

· Contrat d'une valeur de 1 658 millions de dollars néozélandais, soit environ 970 millions d'euros

· 3,45 km de ligne ferroviaire dont 3,2 km de tunnel, 3 nouvelles stations dont 2 souterraines

· Lot 3 du programme City Rail Link

Le groupement Link Alliance comprenant VINCI Construction Grands Projets (mandataire) et Soletanche Bachy International, filiales de VINCI Construction, et leur partenaire Downer, ainsi que les designers Aecom, WSP-Opus et Tonkin & Taylor, a signé aujourd'hui le contrat de conception-construction du lot 3 du programme City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Le contrat, d'un montant de 1 658 millions de dollars néozélandais, soit environ 970 millions d'euros, porte sur la conception et la construction de 3,45 km d'extension d'une ligne ferroviaire, dont 3,2 km de tunnel, pour relier les stations existantes de Britomart et de Mount Eden. Sur le tracé, trois nouvelles stations seront construites, dont deux en souterrain. Les tunnels seront réalisés avec un tunnelier à pression de terre de 7,18 m de diamètre.

Le contrat est de type 'alliance', qui associe dans une même équipe le groupement concepteur-constructeur et le client, City Rail Link Limited, pour réaliser le projet dont la livraison intervient en 2024.

D'un coût total de 4,419 milliards de dollars néozélandais, soit 2,586 milliards d'euros, le projet City Rail Link permettra de doubler le nombre de personnes qui pourront se rendre dans le centre-ville d'Auckland en moins de 30 minutes. Cette nouvelle ligne de train est conçue pour accueillir 54 000 passagers par heure en heures de pointe, soit l'équivalent de la capacité de deux autoroutes à 2 fois 4 voies.

Ce projet illustre la capacité de VINCI Construction à accompagner les grandes métropoles pour mener à bien leurs projets de mobilité urbaine et de transport en commun, comme elle le fait en France, à Hong Kong, à Singapour, à Doha, ou encore en Virginie, aux États-Unis, et à Ottawa, au Canada, avec le récent contrat de conception-construction du LRT.

À propos de VINCI Construction

Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 70 000 collaborateurs et près de 700 entreprises, et a réalisé un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros en 2018. Structuré selon un modèle intégré, VINCI Construction peut intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance) dans huit domaines d'activités : bâtiments, ouvrages fonctionnels, infrastructures de transport, infrastructures hydrauliques, énergies, environnement, pétrole et gaz, et mines.

www.vinci-construction.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 211 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.