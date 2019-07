Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci a annoncé, que le groupement Link Alliance comprenant Vinci Construction Grands Projets (mandataire) et Soletanche Bachy International, filiales de VinciConstruction, et leur partenaire Downer, ainsi que les designers Aecom, WSP-Opus et Tonkin & Taylor, a signé contrat de conception-construction du lot 3 du programme City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce contrat est d’un montant de 1 658 millions de dollars néozélandais soit environ 970 millions d’euros.Il porte sur la conception et la construction de 3,45 km d'extension d'une ligne ferroviaire, dont 3,2 km de tunnel, pour relier les stations existantes de Britomart et de Mount Eden. Sur le tracé, trois nouvelles stations seront construites, dont deux en souterrain. Les tunnels seront réalisés avec un tunnelier à pression de terre de 7,18 m de diamètre.