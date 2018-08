VINCI : Émission d'actions nouvelles de VINCI réservée aux salariés du Groupe en France dans le cadre de son plan d'épargne

Société anonyme au capital de 1 490 907 920,00€

Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps

92500 Rueil-Malmaison

552 037 806 RCS Nanterre

www.vinci.com

Service relations actionnaires : actionnaires@vinci.com

____________________________________________

Emission d'actions nouvelles de VINCI

réservée aux salariés du Groupe en France

dans le cadre de son plan d'épargne

L'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2018, par sa 17ème résolution, a délégué au Conseil d'administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 16 juin 2020.

Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d'émission des actions nouvelles.

Lors de sa réunion du 19 juin 2018, le Conseil d'administration de VINCI a fixé les termes d'une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe en France, cette opération s'inscrivant à l'intérieur de la délégation de compétence reçue de l'assemblée générale des actionnaires.

Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE

« Castor Relais 2018/3 » qui sera constaté à la fin de la période de souscription, laquelle se déroulera du 3 septembre au 31 décembre 2018.

Le prix d'émission des actions nouvelles est égal à 95 % de la moyenne des premiers cours de l'action VINCI cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris SA au cours des 20 séances de bourse précédant le 19 juin 2018, soit 80,90 € par action nouvelle à émettre.

Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2018 dans sa 17ème résolution. Le total des actions nouvelles pouvant être émises sur son fondement et sur le fondement de la 18ème résolution de l'assemblée générale du 17 avril 2018 en faveur de l'actionnariat des salariés résidant dans certains pays étrangers ne peut excéder 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil prend sa décision.

Le FCPE « Castor Relais 2018/3 » souscrira aux actions nouvelles de VINCI à émettre à la fin du mois de janvier 2019.

L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.

Ces actions ordinaires ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance du

1er janvier 2018.

*

* *

*

Rueil-Malmaison, le 31 août 2018



Les souscriptions des salariés à cette émission qui leur est réservée se réaliseront par l'intermédiaire d'un FCPE relais investi en valeurs monétaires et classé à ce titre dans la catégorie des « FCPE monétaires euro », le FCPE « Castor Relais 2018/3 ». Ce FCPE a reçu l'agrément n° FCE 20180098 de l'AMF le 31 juillet 2018. Il concentrera les versements en numéraire des salariés destinés à la souscription aux parts qu'il émettra. A la fin de la période de souscription de 4 mois ouverte aux salariés, ce FCPE relais souscrira aux actions VINCI à émettre en fonction du montant total des versements qu'il aura recueillis, puis sera ensuite absorbé par le FCPE « Castor » le 30 janvier 2019, l'agrément correspondant de l'AMF ayant été obtenu le 8 août 2018 (dossier AMF n° 114252). Le FCPE « Castor » est un OPCVM d'épargne salariale et d'actionnariat salarié investi en actions VINCI. Il est l'un des instruments principaux de la mise en oeuvre du plan d'épargne d'entreprise du groupe VINCI en France. Jusqu'à concurrence du montant total des versements des salariés augmentés des abondements versés par les entreprises du Groupe adhérentes à son plan d'épargne en France.

