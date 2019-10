Rueil-Malmaison, le 3 octobre 2019

VINCI Energies acquiert deux entreprises espagnoles:

SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC

VINCI Energies vient d’acquérir les entreprises SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC, toutes deux filiales du groupe andalou Grupo Solar Lighting. Cette double acquisition permet à VINCI Energies de devenir un acteur majeur du marché espagnol des services à la production, au transport, à la transformation et à la distribution d’énergie électrique (y compris renouvelables), où il opère sous sa marque Omexom.

SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC réalisent des prestations d’ingénierie, travaux et maintenance sur les postes de transformation et les lignes électriques, en haute, moyenne et basse tension. Elles assurent également la surveillance en temps réel des interventions via un centre de supervision, garantissant à leurs clients traçabilité et transparence.

Grâce à ces acquisitions, VINCI Energies élargit sa clientèle en Espagne tant dans les grands services publics que dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

Laurent Clech, directeur général de VINCI Energies en Espagne, déclare : “Nous nous réjouissons de ces acquisitions. SISTEM s’est imposé au cours de ces dernières années comme un acteur de référence dans l’ingénierie, l’installation et la maintenance des réseaux et sous-stations électriques. Ces acquisitions feront bénéficier nos clients du renforcement de nos capacités dans ces domaines avec, désormais, une couverture nationale totale. Enfin, la complémentarité des offres de SISTEM avec celles de VINCI Energies nous permettra d’accompagner nos clients dans la digitalisation de leurs réseaux."

Fort de ce nouveau développement, VINCI Energies réalisera en Espagne un chiffre d’affaires annuel proche de 430 millions d’euros et emploiera plus de 3 500 collaborateurs.

