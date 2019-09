VINCI : Energies acquiert le groupe allemand OFM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Energies a acquis le groupe allemand OFM, opérant depuis plus de 50 ans dans les infrastructures de télécommunication, où il intervient en ingénierie, mise en œuvre et maintenance des réseaux fixes. Le développement de réseaux à fibres optiques représente la plus grande partie de ses activités. OFM est le principal acteur du secteur en Bavière et dans les Länders limitrophes de l'est de l'Allemagne. L’entreprise compte près de 270 collaborateurs en Allemagne, pour un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros en 2018.