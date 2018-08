VINCI : Energies signe un nouveau contrat pour la prochaine Gare Centrale de Göteborg en Suède

14 août 2018 - 08:30 - Nouveaux contrats - Suède

VINCI Energies, à travers sa filiale Eitech, leader suédois des travaux électriques et de l'ingénierie, a signé un contrat avec NCC Sverige AB portant sur la prise en charge de toutes les installations techniques du projet partiel E02 de la Gare Centrale de Göteborg. Les attributions incluent une station souterraine d'un train de banlieue et environ 2 kilomètres de tunnel ferroviaire, ce qui représente une part importante de l'investissement de l'Administration nationale suédoise des Transports dans le West Link.

Depuis l'automne 2016, Eitech travaille avec NCC et l'Administration nationale suédoise des Transports sur un nouveau modèle de collaboration appelé ECI (Early Contractor Involvement), comprenant la planification du projet et l'optimisation des coûts pour le projet partiel E02 de la Gare Centrale de Göteborg. La signature du nouveau contrat marque une étape supplémentaire du projet pour lequel Eitech est chargé de la coordination de toutes les installations techniques, y compris les systèmes électriques, de ventilation, de contrôle et les canalisations. La commande initiale pour le contrat de phase 2 est estimée à environ 55 millions d'euros.

Bernard Latour, directeur général de VINCI Energies Europe, a déclaré : « La participation d'Eitech, en particulier pour cette prolongation de contrat dans le cadre du projet West Link, valide notre stratégie de croissance et de consolidation dans les marchés scandinaves ainsi que l'intérêt de l'acquisition d'Eitech réalisée fin 2017. Cette réussite est l'illustration parfaite de notre stratégie de développement international. »

Le West Link est une double voie ferroviaire de 8 kilomètres de long, dont 6 kilomètres de tunnel sous la ville de Göteborg. Le tunnel reliera les services de train de banlieue aux routes traversant la ville et fera apparaître trois nouvelles stations à Göteborg. Il améliorera l'accessibilité à la ville grâce à trois nouvelles stations souterraines : Gare Centrale de Göteborg, Haga et Korsvägen.

VINCI Energies devient un acteur majeur en Scandinavie, grâce à ses récentes acquisitions dans cette zone dynamique, qui constitue désormais l'un des principaux marchés de l'entreprise.

