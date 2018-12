VINCI : Eurovia remporte un contrat de 403 millions de dollars en Caroline du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La filiale d’Eurovia en Caroline du Nord, Blythe Construction, en groupement avec The Lane Construction Corporation, a remporté le contrat de conception-construction de l’extension sud-est de l’autoroute N.C. 540 – Triangle Expressway à Raleigh, en Caroline du Nord. Ce contrat d’un montant de 403 millions de dollars porte sur l’extension de la Triangle Expressway pour relier les voies US 401 et I-40 et fait partie du projet plus large « Complete 540 » qui vise à décongestionner le réseau autoroutier autour de Raleigh.Ce projet, dont la livraison est prévue en 2022, comprend la conception et la construction d'une autoroute à 6 voies de 12,8 km avec le terrassement de 5 millions de mètres cubes de matériaux, la construction de 29 ponts, de 290 000 mètres carrés de chaussée en béton et la pose de 135 000 tonnes d'enrobés.