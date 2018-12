VINCI : Eurovia renforce son implantation aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci, via sa filiale Eurovia et avec le groupe Salini Impregilo, a finalisé ’acquisition des activités industrielles et travaux routiers Plants and Paving de sa filiale Lane Construction. Employant environ 2000 collaborateurs, cette activité réalise un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions de dollars par an, dans 10 États, sur la côte Est des États-Unis et au Texas. Elle comprend une quarantaine d’usines de fabrication d’enrobés à chaud et plusieurs exploitations de carrières produisant plus d’un million de tonnes d’agrégats par an.Eurovia renforce ainsi son implantation aux Etats-Unis où l'entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 488 millions d'euros avec près de 1300 collaborateurs.La filiale de Vinci, exerce déjà aux États-Unis via ses filiales Hubbard Construction et Blythe Construction, présentes dans le Sud-Est du pays en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Eurovia USA regroupe désormais les entités principales suivantes : Northeast Paving, Senate Asphalt, Sunmount Paving, Virginia Paving, Hubbard Construction et Blythe Construction.