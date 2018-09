VINCI : Immobilier entre en négociations exclusives pour l’acquisition d’URBAT Promotion

10 septembre 2018 - 17:45 - Acquisitions - France

VINCI Immobilier et les actionnaires de la société URBAT Promotion sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la totalité du capital d'URBAT Promotion par VINCI Immobilier.

URBAT Promotion est un promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France. Basée à Montpellier, l'entreprise compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros.

Les actionnaires d'URBAT promotion ont souhaité adosser la société à un acteur majeur de la promotion immobilière afin d'en assurer la pérennité.

Avec URBAT Promotion, VINCI Immobilier vise à étendre son offre dans les régions en croissance.

L'opération se ferait en deux temps : VINCI Immobilier ferait d'abord l'acquisition de 49,9% du capital d'URBAT Promotion au plus tard le 31 décembre 2018, puis acquerrait le solde du capital au cours du deuxième semestre 2020, les deux opérations étant indissociables.

La réalisation de la transaction est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties. Elle interviendra dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du personnel d'Urbat et sera soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence au titre du contrôle des concentrations.

A propos d'URBAT

