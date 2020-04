VINCI : JPMorgan reste à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan réitère sa recommandation à Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 85 euros sur Vinci. La banque note un premier trimestre 2020 solide et souligne que le groupe devrait rassurer les marchés grâce à des prises et un carnet de commandes solides, à la reprise de l'activité ainsi qu'à la gestion prudente de sa trésorerie. Le broker indique que les revenus publiés sont supérieurs de 7% à ses estimations. Il ajoute que la liquidité du groupe (18 milliards d'euros contre 16,5 milliards au 31 décembre 2019) demeure très élevée.Le courtier anticipe un rétablissement du trafic routier à péage au cours de l'été.JPMorgan met également en avant le fait que Vinci prévoit de réduire les dépenses d'investissement d'environ 700 millions d'euros, sur la base d'une réduction de 25 % des dépenses d'investissement des concessions et de 33 % des dépenses d'investissement des contrats.La banque américaine conclut en précisant qu'après avoir supprimé les prévisions en début dans un précédent communiqué, le groupe n'a pas actualisé ses perspectives, compte tenu des incertitudes persistantes liées à la crise Covid-19.