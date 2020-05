VINCI : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan rehausse son objectif de cours de 85 à 90 euros et réitère sa recommandation à Surpondérer sur Vinci. La banque souligne que si le titre du spécialiste du BTP et des concessions s'est redressé par rapport à son plus bas et superforme ses pairs depuis le début de l'année il continue à voir la valeur comme un noyau du secteur. Le broker anticipe notamment un Ebitda ajusté de 5,908 milliards d'euros pour 2020 et de 7,867 milliards pour l'exercice 2021 contre respectivement 6,612 et 8,132 milliards dans sa précédente note.