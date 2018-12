VINCI : LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, finalise le refinancement de sa dette commerciale

Rueil-Malmaison, le 21 décembre 2018

LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, finalise le refinancement de sa dette commerciale

LISEA optimise sa structure de financement

Les engagements environnementaux du projet reconnus par le label Green Bond

Filiale de VINCI Concessions (33,4 %), LISEA, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique jusqu'en 2061, a finalisé le refinancement de sa dette pour un montant total de 2,2 milliards d'euros, contractée en 2011 auprès d'un pool bancaire pour financer la construction de la ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux.

L'opération se décompose en un prêt bancaire d'un montant de 1,3 milliard d'euros, d'une maturité de 27 ans, et deux tranches de dette à taux fixe d'un montant total de 905 millions d'euros, de maturités respectives de 30 et 35 ans, placées auprès d'investisseurs institutionnels.

Ces deux tranches à taux fixe bénéficient du label Green Bond octroyé par l'agence indépendante Vigeo, qui reconnaît ainsi les engagements en matière environnementale pris par LISEA.

Ce refinancement, l'un des plus importants mis en place en Europe cette année, permet à LISEA de réduire le coût de sa dette et allonger sa maturité en bénéficiant de ressources à long terme à un coût attractif.

Le closing financier est prévu au début de l'année 2019.

Mise en service le 2 juillet 2017, la LGV SEA permet de relier Paris à Bordeaux en 2 heures.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

A propos de VINCI Concessions

VINCI Concessions est un leader international des concessions aéroportuaires, autoroutières et ferroviaires, présent dans 20 pays. À travers notre modèle intégré de concessionnaire-constructeur et notre expertise en conception, financement, maîtrise d'ouvrage et exploitation-maintenance, nous sommes engagés sur le long terme aux côtés de nos concédants et partenaires pour assurer le rayonnement et la croissance de chacun de nos projets. Nos 17 000 collaborateurs déploient les plus hauts standards d'excellence afin d'assurer à nos clients le meilleur niveau de service sur toutes nos infrastructures.

www.vinci-concessions.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VINCI via Globenewswire