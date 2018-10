VINCI : Modification au sein du Conseil d'administration de VINCI

Rueil-Malmaison, le 25 octobre 2018

Modification au sein du Conseil d'administration de VINCI

En 2010, le Conseil d'administration de VINCI a innové en créant la fonction d'administrateur référent. Cette innovation a été largement adoptée par la place de Paris et est désormais considérée comme une bonne pratique. Au moment de la création de cette fonction, le Conseil d'administration de VINCI a choisi de la confier à son vice-président. Cette fonction de vice-président administrateur référent a été particulièrement efficace au sein du Groupe jusqu'à présent.

Compte tenu du développement important de VINCI, notamment à l'international, des attentes des parties prenantes en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de l'évolution des bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance, le Conseil d'administration de VINCI a décidé de dissocier les fonctions de vice-président et d'administrateur référent.

D'une part, le vice-président se voit confier des missions de représentation du Groupe, de participation à des réunions avec les actionnaires et plus généralement d'assistance au président ; il contribue à éclairer le Conseil d'administration sur les opérations menées par le Groupe et sur l'organisation de celui-ci ; il assume la présidence du comité Stratégie et RSE. Monsieur Yves-Thibault de Silguy est confirmé dans ses fonctions de vice-président de VINCI.

D'autre part, le Conseil d'administration de VINCI confie à Madame Yannick Assouad, directeur général du groupe Latécoère et membre du Conseil, la fonction d'administrateur référent indépendant. Madame Assouad sera chargée de veiller au bon fonctionnement de la gouvernance au sein du Conseil et présidera également le comité des Nominations et de la Gouvernance.

Le règlement intérieur du Conseil d'administration de VINCI a été modifié en conséquence. Il sera consultable sur le site www.vinci.com .

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 190 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.

www.vinci.com

Notes aux rédactions :

Madame Yannick Assouad est diplômée de l'Institut National des Sciences Appliquées et de l'Illinois Institute of Technology. En 1986, elle commence sa carrière d'ingénieur chez Thomson CSF, où elle assume la responsabilité du service thermique et mécanique. En 1998, elle rejoint la société Honeywell Aerospace en qualité de directeur technique puis de directeur général, puis de présidente de Secan. En 2003, elle rejoint Zodiac Aerospace, où elle exerce le mandat de directeur général d'Intertechnique Services. En 2008, entrée au comité exécutif du groupe, elle crée la branche services dont elle assume la direction jusqu'en 2010, date à laquelle elle prend la responsabilité de directeur général de la branche Aircraft Systems. En mai 2015, elle prend en charge la branche Cabin, nouvellement créée par Zodiac Aerospace, puis est nommée au directoire. Depuis le 10 novembre 2016, elle est directeur général du groupe Latécoère.

Monsieur Yves-Thibault de Silguy est licencié en droit de l'université de Rennes, diplômé d'études supérieures de droit public de l'Institut d'études politiques de Paris section service public et de l'École nationale d'administration. De 1976 à 1981, il travaille au ministère des Affaires étrangères, puis de 1981 à 1985 pour la commission des Communautés européennes. Il travaille ensuite à l'ambassade de France à Washington en qualité de conseiller chargé des affaires économiques de 1985 à 1986. De 1986 à 1988, il est conseiller technique chargé des affaires européennes et des affaires économiques et financières internationales au cabinet du Premier ministre. De 1988 à 1993, il est nommé directeur à la direction des affaires internationales puis directeur des affaires internationales du groupe Usinor Sacilor. De 1993 à 1995, il est secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne et, simultanément, conseiller pour les affaires européennes et vice-sherpa (préparation des sommets des pays industrialisés) au cabinet du Premier ministre. De 1995 à 1999, il est membre de la commission européenne en charge des affaires économiques, monétaires et financières. De 2000 à 2005, il est président du comité politique européenne du Medef. En janvier 2000, M. de Silguy devient membre du directoire de Suez Lyonnaise des Eaux puis est nommé directeur général de Suez de 2001 à 2003. Ensuite, il exerce les fonctions de délégué général de Suez de 2003 à juin 2006. Il est nommé président du Conseil d'administration de VINCI le 1er juin 2006 et démissionne de ses fonctions chez Suez. Depuis le 6 mai 2010, il est vice-président administrateur référent du Conseil d'administration de VINCI.

