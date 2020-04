VINCI : Société Générale abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale revoit à la baisse son cours cible de 111,5 à 79,5 euros et maintient son opinion Neutre sur Vinci. La banque souligne qu'avec une détérioration probable de l'activité au deuxième trimestre les perspectives de l'exercice 2020 sont, à ses yeux, incertaines. Le courtier ajoute que malgré le profil solide et la forte liquidité du spécialiste de la construction et des concessions le potentiel de hausse du titre reste limité.