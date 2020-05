VINCI : Stéphanie Malek nommée responsable des relations médias

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stéphanie Malek est nommée responsable des relations médias de Vinci. Âgée de 39 ans, elle a rejoint le groupe en 2009 au Qatar avant d'être nommée directrice de la communication de Vinci Construction Grands Projets en 2013. Elle a exercé auparavant le métier de journaliste dans différentes radios et a assuré une mission d'attaché audiovisuel à Doha pour le ministère des Affaires étrangères.Stéphanie Malek est diplômée du Centre de formation des journalistes et certifiée en communication financière – relations investisseurs par l'université de Paris-Dauphine et le Cliff.