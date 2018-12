VINCI : VINCI Airports signe un accord lui permettant de devenir actionnaire majoritaire de l'aéroport de Londres Gatwick

Rueil-Malmaison, le 27 décembre 2018

VINCI Airports signe un accord lui permettant de devenir actionnaire majoritaire de l'aéroport de Londres Gatwick

Signature d'un accord portant sur le rachat de 50,01 % des parts de l'aéroport de Londres Gatwick (« LGW »)

Prise de position stratégique dans l'agglomération londonienne, le plus grand marché aéroportuaire au monde

Deuxième aéroport du Royaume-Uni et huitième en Europe, avec 45,7 millions de passagers accueillis en 2018

VINCI Airports étend son réseau à 46 aéroports dans 12 pays, accueillant plus de 228 millions de passagers par an

VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, a conclu aujourd'hui un accord portant sur le rachat aux actionnaires actuels de 50,01 % des parts de Gatwick Airport Limited, société propriétaire de l'aéroport de London Gatwick (régime de propriété perpétuelle). La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019. Les 49,99 % restants seront gérés par Global Infrastructure Partners.

VINCI Airports se félicite de pouvoir opérer l'aéroport de Gatwick en partenariat avec Global Infrastructure Partners, en bénéficiant de son expérience et de sa connaissance de la plateforme qu'il gère depuis 2009.

Lors de l'exercice 2018, conclu le 31 mars dernier, Gatwick Airport Group a enregistré un chiffre d'affaires global de 764,2 millions de livres sterling et un EBITDA de 411,2 millions de livres sterling. Une fois la transaction réalisée, VINCI Airports consolidera Gatwick Airport Limited par intégration globale. Le prix d'acquisition des 50,01% acquis par VINCI Airports a été arrêté à environ 2,9 milliards de livres sterling, sous réserve d'ajustements d'ici la conclusion de la transaction

Les opportunités de rachat d'un aéroport de la qualité et de la dimension de London Gatwick sont extrêmement rares. La présente transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement à long-terme de VINCI Concessions. L'aéroport de Gatwick est un actif exceptionnel présentant un potentiel de croissance important. Cette acquisition constitue pour VINCI Airports une prise de position stratégique dans un aéroport performant, situé sur un marché aéronautique d'envergure mondiale. Gatwick devient ainsi le plus grand aéroport du réseau mondial VINCI Airports, aujourd'hui en pleine expansion.

Quelques informations clés :

Deuxième aéroport du Royaume-Uni : LGW participe au plus grand marché O&D au monde : Londres. Les aéroports de l'agglomération londonienne ont géré plus de 170 millions de mouvements de passagers en 2017.

Situé stratégiquement au sud de Londres, LGW est le deuxième aéroport de la capitale du Royaume-Uni. Il accueille plus de 46 millions de passagers par an et dessert 228 destinations dans 74 pays. Il entretient des relations très étroites avec plusieurs compagnies aériennes majeures, notamment EasyJet et British Airways, et a su construire de nouveaux liens avec des transporteurs tels que China Eastern.

Aéroport le plus efficace au monde : LGW opère la piste unique la plus fréquentée au monde. En 2017, elle a réalisé un nouveau record mondial en accueillant 950 mouvements en une seule journée. L'aéroport ne cesse d'innover dans tous les secteurs (par exemple, la dépose des bagages par les passagers, les systèmes de gestion des files d'attentes des avions, les offres de stationnement) et a atteint un niveau d'efficacité opérationnelle très élevé, particulièrement en termes de taux de contrôle de sécurité des passagers.

Opportunité de développement de la capacité : LGW dispose d'un projet de plan directeur permettant de répondre à la demande croissante grâce à un dispositif novateur de gestion de la piste.

Actif en pleine propriété : LGW est détenu en pleine propriété (régime de propriété perpétuelle), ce qui est particulièrement intéressant pour VINCI Airports, opérateur et investisseur de long terme.

Opportunités commerciales : Il existe de nombreuses possibilités de développement de l'offre commerciale aux passagers.

L'aéroport de Gatwick dispose d'une équipe de direction très expérimentée qui continuera de gérer les opérations et que VINCI Airports se réjouit d'accueillir au sein de son réseau mondial.

Nicolas Notebaert, Directeur Général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, a déclaré : « La création de synergies et le partage des meilleures pratiques figurant parmi nos valeurs fondamentales, c'est tout le réseau VINCI Airports qui profitera de la gestion de renommée mondiale et de l'excellence opérationnelle de l'aéroport de Gatwick, qui a su poursuivre sa croissance malgré un environnement très contraint. En tant que nouveau partenaire industriel, VINCI Airports soutiendra et encouragera l'efficacité opérationnelle et la croissance du trafic, tout en mettant à profit son expertise en matière de développement des activités commerciales pour continuer d'améliorer la satisfaction et l'expérience des passagers. »





Le Groupe commentera cette transaction stratégique aujourd'hui (le 27 décembre 2018) à 12h00, heure de Paris, lors d'une conférence téléphonique en anglais, destinée aux analystes financiers et investisseurs (voir détails de connexion ci-dessous et présentation disponible sur notre site internet : Investisseurs/Informations financières/Présentations).

Conference téléphonique : Jeudi 27 décembre 2018 à 12h00, heure de Paris.

Veuillez composer l'un des numéros suivants :

FR : +33 (0)1 72 72 74 03 - PIN : 83940919#

UK : +44 (0)20 7194 3759 - PIN : 83940919#

N° de réécoute (disponible sous 2 heures) :

FR : +33 (0)1 70 71 01 60 - PIN : 418818076#

UK : +44 (0)20 3364 5147 - PIN : 418818076#

www.vinci.com



