VINCI : VINCI Construction livre le Pont de l'Atlantique au Panama

Rueil-Malmaison, le 5 août 2019

VINCI Construction livre le Pont de l’Atlantique au Panama

Un ouvrage d'art hors du commun, de nombreux défis techniques relevés

Fortes synergies entre les entreprises de VINCI Construction

Le président panaméen, Laurentino Cortizo, et l’Administrateur du Canal de Panama, Jorge Quijano, ont inauguré, vendredi 2 août 2019 à Colón, le Pont de l’Atlantique. Situé à 3 km des écluses de Gatún et d'Agua Clara, ce pont de 4,6 km, dont 3,1 km d’ouvrages d’arts exceptionnels, crée un lien entre les continents nord-américain et sud-américain qui pourra être emprunté indépendamment du fonctionnement des écluses du Canal.

En raison de l'adversité du climat tropical panaméen côté Atlantique, une solution technique entièrement en béton armé avait été préférée par l’Autorité du Canal de Panama à l'emploi d'une structure métallique. La travée centrale (partie du pont située au-dessus des eaux), composée de 530 mètres de tablier en béton à 75 mètres d’altitude, constitue un record mondial pour un pont haubané tandis que ses deux pylônes dominent les eaux de l’Océan Atlantique à plus de 210 mètres de hauteur.

Pour construire le pont sans interrompre le transit des porte-conteneurs, quatre coffrages mobiles, pesant chacun 240 tonnes, ont été utilisés pour la travée centrale.

Une culture forte et partagée de la sécurité a permis que les travaux se déroulent sans accident grave.

La réalisation de cet ouvrage a nécessité la mobilisation de nombreuses expertises de filiales du Groupe : VINCI Construction Grands Projets pour la construction de l’ouvrage, Rodio Swissboring Panamá filiale de Soletanche Bachy pour la réalisation des fondations profondes, mais aussi de Freyssinet pour la pose des haubans.

