Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Airports (groupe Vinci) devient officiellement le nouvel exploitant de huit plateformes supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Costa Rica et en Suède. En effet, après avoir levé toutes les conditions suspensives, Vinci Airports a finalisé l'acquisition du portefeuille d'aéroports détenu par Airports Worldwide, suite à la signature de l'accord avec le précédent actionnaire OMERS (Ontario Municipal Employees Retirement System), en avril dernier.Le portefeuille d'Airports Worldwide comprend également des contrats de gestion partielle pour trois autres aéroports américains : Atlantic City International Airport, dans le New Jersey, Raleigh-Durham International Airport en Caroline du Nord et une partie du terminal international de l'aéroport d'Atlanta, en Géorgie, le plus important au monde par son trafic.