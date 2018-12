VINCI : augmentations du capital réservées aux salariés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2018, par sa 17ème résolution, a délégué au Conseil d'administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 16 juin 2020. Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d'émission des actions nouvelles.Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE"Castor Relais 2019/1" qui sera constaté à la fin de la période de souscription, laquelle se déroulera du 2 janvier au 30 avril 2019.Le prix d'émission des actions nouvelles est égal à 95 % de la moyenne des premiers cours de l'action Vinci cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris SA au cours des 20 séances de bourse précédant le 17 octobre 2018, soit 76,62 euros par action nouvelle à émettre.Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2018 dans sa 17ème résolution.Le total des actions nouvelles pouvant être émises sur son fondement et sur le fondement de la 18ème résolution de l'assemblée générale du 17 avril 2018 en faveur de l'actionnariat des salariés résidant dans certains pays étrangers ne peut excéder 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil prend sa décision.L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.Ces actions ordinaires ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019.