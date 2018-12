Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, a conclu un accord portant sur le rachat aux actionnaires actuels de 50,01 % des parts de Gatwick Airport Limited, société propriétaire de l’aéroport de London Gatwick (régime de propriété perpétuelle). Les 49,99 % restants seront gérés par Global Infrastructure Partners. Le prix d’acquisition a été arrêté à environ 2,9 milliards de livres sterling, sous réserve d’ajustements d’ici la conclusion de la transaction.Lors de l'exercice 2018, conclu le 31 mars dernier, Gatwick Airport Group a enregistré un chiffre d'affaires global de 764,2 millions de livres sterling et un Ebitda de 411,2 millions de livres sterling. Une fois la transaction réalisée, Vinci Airports consolidera Gatwick Airport Limited par intégration globale.La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019."Les opportunités de rachat d'un aéroport de la qualité et de la dimension de London Gatwick sont extrêmement rares", a souligné le groupe français. Ce dernier a ajouté que la présente transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement à long-terme de Vinci Concessions." Cette acquisition constitue pour Vinci Airports une prise de position stratégique dans un aéroport performant, situé sur un marché aéronautique d'envergure mondiale. Gatwick devient ainsi le plus grand aéroport du réseau mondial Vinci Airports, aujourd'hui en pleine expansion ", a précisé le groupe. Il s'agit du deuxième aéroport du Royaume-Uni et huitième en Europe, avec 45,7 millions de passagers accueillis en 2018. L'agglomération londonienne est le plus grand marché aéroportuaire au monde, avec plus de 170 millions de mouvements de passagers en 2017. Vinci Airports étend son réseau à 46 aéroports dans 12 pays, accueillant plus de 228 millions de passagers par an.