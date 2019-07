VINCI : dévoile un premier semestre en hausse, perspectives 2019 maintenues

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci a dégagé au premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 4,5% à 1,36 milliard d’euros. Le résultat opérationnel courant ressort en progression de 8,7% à 2,34 milliards. Pour sa part, l’Ebitda augmente de 23,5% à 2,62 milliards. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 21,72 milliards d’euros, en hausse de 10%. La croissance organique ressort à +5,9% (+6,8 % en France et +4,9 % à l'international). En parallèle, Vinci a confirmé anticiper pour l'ensemble de l'exercice une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat.Dans le détail, sur les six premiers mois, le chiffre d'affaires de la branche concessions ressort à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 12,0 % à structure réelle (+4,6 % à structure comparable). Le chiffre d'affaires de la branche contracting ressort à 17,7 milliards d'euros, en hausse de 9,9 % (+6,5 % à structure comparable)."Le premier semestre 2019 a été marqué par une activité dynamique et par une nouvelle hausse des résultats du Groupe malgré une base de comparaison élevée", a souligné Xavier Huillard, président-directeur général.Concernant l'ensemble de l'année, le groupe indique, que dans les concessions, les plateformes de Vinci Airports, le trafic, à périmètre constant, devrait continuer de progresser, à un niveau toutefois moindre qu'en 2018, en raison d'un effet de base élevé. Par ailleurs, l'évolution du trafic sur les réseaux de Vinci Autoroutes devrait suivre celle de l'activité économique en France, hors événements exceptionnels.Dans le contracting, le bon niveau des carnets de commandes permet d'envisager une évolution positive, à structure comparable, du chiffre d'affaires dans l'ensemble des pôles. Celui-ci bénéficiera, de plus, de l'intégration en année pleine des récentes acquisitions réalisées principalement à l'international. La priorité restera donnée à l'amélioration de la marge.