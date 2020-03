VINCI : en hausse après un relèvement d'opinion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci (+3,26% à 93,78 euros) s'adjuge la troisième place du CAC 40. Le spécialiste du BTP bénéficie du relèvement d'opinion de RBC. La maison d'analystes a rehaussé son opinion de Performance en ligne à Surperformance et maintenu son objectif de cours à 107 euros sur le groupe. La banque souligne que les exploitants de routes à péages sont moins exposés au risque Covid-19 que les aéroports. La maison d'études pense qu'il pourrait y avoir un transfert du trafic aérien vers le trafic routier, les voyageurs pouvant se sentir plus en sécurité lorsqu'ils se déplacent en voiture qu'en avion.Le broker indique que bien que le géant du BTP soit exposé aux aéroports il l'est moins que ses pairs.Le courtier ajoute qu'il apprécie le management de Vinci qu'il considère comme la meilleure de sa catégorie, notamment de par sa capacité à réinvestir des liquidités et à créer des rendements pour les actionnaires.Royal Bank of Canada anticipe une croissance à deux chiffres du rendement des actionnaires au cours des 3 à 5 prochaines années.Vinci a publié, début février, un résultat net consolidé (part du groupe) 2019 de 3,26 milliards d'euros, en progression de 9,3 % par rapport à 2018. Ce, malgré la hausse des frais financiers, conséquence de l'augmentation de l'endettement moyen suite aux acquisitions réalisées dans la période. L'Ebitda consolidé s'élève, pour sa part, à 8,5 milliards d'euros. Celui-ci représente 17,7 % du chiffre d'affaires, en amélioration de plus de 180 points de base en comparaison à 2018.Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 48,1 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à 2018. La croissance organique ressort à +5,4 % (+6,1 % en France et +4,5 % à l'international), les changements de périmètre ont un impact positif de +4,6 % (essentiellement à l'international) et les variations de change de +0,4 % (plusieurs devises, notamment le dollar américain, s'étant appréciées vis à vis de l'euro). La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international continue de progresser. Elle atteint 45 % (43 % en 2018).