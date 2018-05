VINCI : fait son entrée dans les portefeuilles de La Financière responsable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière Responsable a intégré la valeur Vinci dans ses portefeuilles. Le gestionnaire d'actifs salue la "réelle complémentarité" des deux métiers du groupe, son activité de construction de nature cyclique et son activité de concession caractérisée par sa stabilité. "La synergie de ces deux métiers permet à Vinci de se montrer plus compétitif. Sa stratégie de volume coût est claire", apprécie La Financière responsable.Concernant sa communication ESG, Vinci fournit un rapport complet qui le classe en "Bon élève" selon la typologie ISR de La Financière Responsable. La société a récemment effectué une enquête approfondie en raison des accusations de l'association Sherpa d'atteinte aux Droits de l'Homme de la filiale qatarie du groupe. La Financière Responsable a rencontré les parties prenantes de cette polémique.Compte tenu du classement sans suite du parquet de Nanterre et suite à son analyse, La Financière Responsable a estimé que Vinci pouvait être sélectionné dans le portefeuille des fonds ; elle a néanmoins adressé au groupe une lettre d'engagement à continuer à rechercher, dans l'année, différents axes d'améliorations des conditions de vie du personnel des sous-traitants au Qatar.