VINCI : grand partenaire de la Fondation INSA*

25 septembre 2019 - 17:45 - Événements - France

La Fondation INSA signe avec VINCI un accord de partenariat sur 5 ans pour soutenir le développement et la diffusion du modèle INSA, le premier réseau d'écoles d'ingénieurs en France.

Signé entre Xavier Huillard, Président-directeur général de VINCI, Christian Nibourel, Président de la Fondation INSA, et Bertrand Raquet, Président du Groupe INSA, ce partenariat vise à promouvoir le modèle d'ingénieur humaniste : un ingénieur citoyen, ouvert sur le monde, capable d'agir face à des enjeux complexes, au service de l'intérêt collectif.

La coopération entre la Fondation INSA et VINCI se traduira par des initiatives destinées à favoriser la diversité et l'ouverture sociale, développer une prise de conscience sur l'impact social et environnemental des sciences de l'ingénieur, accompagner la réussite des étudiants, soutenir la vie associative sur les campus, encourager l'innovation responsable et valoriser l'entrepreneuriat durable. Cette relation privilégiée entre l'INSA et VINCI permettra aussi de mieux faire connaître auprès des élèves la réalité et la diversité des métiers de VINCI et ses engagements RSE.

Mis en œuvre dès cette année, le partenariat entre la Fondation INSA et VINCI a d'ores et déjà fait l'objet de nombreuses conférences et d'ateliers sur le développement durable et la responsabilité sociale sur six campus de l'INSA, mobilisant près de 1 500 étudiants.

« Nous sommes très heureux de signer cette convention de mécénat avec la Fondation INSA, déclare Xavier Huillard, Président-directeur général de VINCI. L'INSA occupe une place à part dans l'univers des écoles d'ingénieurs, car son ambition n'est pas seulement de viser l'excellence technologique mais de dispenser une éducation humaniste et de former des ingénieurs citoyens. Nous partageons cette vision de l'ingénieur humaniste. Un jeune diplômé de l'INSA qui choisit VINCI trouvera chez nous l'opportunité d'exprimer son envie d'entreprendre et de faire œuvre utile. Il rejoindra un groupe qui répondra à son désir d'engagement, non seulement en sachant valoriser ses qualités humaines, qui sont pour nous au moins aussi importantes que ses compétences techniques, mais aussi en lui proposant un projet collectif qui donne du sens à son désir d'engagement. »

Située à l'interface des mondes économiques et académiques, la Fondation INSA met en synergie des entreprises, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des diplômés INSA, mais aussi des acteurs de la prospective et de la RSE, pour mieux appréhender les défis techniques et humains d'un monde complexe.

Pour concevoir et mettre en œuvre ses programmes, elle s'appuie sur un réseau de fondations locales créées ou en cours de création au sein des différents établissements INSA. Ces fondations locales relaient les programmes nationaux de la Fondation INSA et développent des programmes locaux selon les spécificités de chaque territoire.

« VINCI a été la première entreprise à rejoindre la Fondation INSA, déclare Christian Nibourel, Président de la Fondation INSA. Notre rencontre s'est faite sur le terrain des valeurs humanistes. Nous partageons une même volonté de nous engager au service de l'intérêt collectif et du bien commun. Nous avons ainsi choisi d'unir nos forces sur la question de la responsabilité de l'ingénieur pour construire ensemble un monde durable ».

*Instituts Nationaux des Sciences Appliquées

À propos du Groupe INSA

• 7 établissements en France : Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen Normandie, Strasbourg, Toulouse

• 1 établissement au Maroc : l'INSA Euro-Méditerranée à Fès.

• 6 écoles partenaires : ENSCMu à Mulhouse, ENSIL-ENSCI à Limoges, ENSISA à Mulhouse, ESITech à Rouen, ISIS à Castres, Sup'EnR-UPVD à Perpignan.

• 16 852 étudiants

• 33 % de boursiers

• 31 % de filles

• 20 % d'étudiants internationaux

• 125 nationalités différentes

• 200 partenaires universitaires dans le monde

• 55 laboratoires de recherche

• 1 275 doctorants

• 89 300 alumni

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 211 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.